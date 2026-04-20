Λιοσίων: Πώς οι Αρχές έφτασαν στον ανήλικο οδηγό που παρέσυρε τη 16χρονη (video)

Μόλις λίγες ώρες χρειάστηκαν οι αστυνομικοί για να φτάσουν στα ίχνη του οδηγού της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου.

Παρά το γεγονός ότι ο οδηγός της μηχανής προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του, εν τέλει το πρωί της Κυριακής συνελήφθη για την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός της μηχανής που συνελήφθη είναι ένας 16χρονος με καταγωγή από το Σουδάν.

Όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, φέρεται να τους είπε ότι πήγαινε στο τμήμα για να παραδοθεί.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με το MEGA, έχει εμπλακεί σε υποθέσεις ναρκωτικών και είναι σεσημασμένος για ασέλγεια και απειλή. Επίσης δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.

Το σχέδιο συγκάλυψης

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κάποιοι φέρονται να κινήθηκαν συντονισμένα μετά το τροχαίο, επιχειρώντας να «χτίσουν» ένα σενάριο που θα απέκρυπτε τον πραγματικό οδηγό.

Η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής και ένας συνομήλικός της εμφανίστηκαν στο Α.Τ. Κυψέλης και κατήγγειλαν ψευδώς ότι η μηχανή τους είχε κλαπεί.

Με αυτόν τον τρόπο επιδίωξαν να αποσυνδέσουν τον ανήλικο από το συμβάν και να δημιουργήσουν σύγχυση στις Αρχές, ισχυριζόμενη ότι δεν γνώριζαν ποιος οδηγούσε. Ωστόσο, το σενάριο γρήγορα κατέρρευσε.

Ειδικότερα η 20χρονη υπέδειξε τον συνομήλικό της, με τον οποίο πήγαν μαζί στο τμήμα, ως διαχειριστή της μηχανής.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, γι’ αυτό και τους πέρασαν χειροπέδες για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία και υπόθαλψη εγκληματία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η 20χρονη ισχυρίστηκε ακόμη στους αστυνομικούς ότι είχε νοικιάσει τη μηχανή στον οδηγό έναντι 300 ευρώ, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί για διανομές.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 22χρονος που επέβαινε στη μηχανή προσήλθε αυτοβούλως στο τμήμα και παραδέχθηκε την παρουσία του στο σημείο της παράσυρσης.

Η κατάσταση της 16χρονης

Την ίδια ώρα, η 16χρονη που τραυματίστηκε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Η μητέρα της περιέγραψε στο Star τις στιγμές που έζησε, λέγοντας: «Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο… Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ».

Παράλληλα ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία… και αυτός ο κύριος τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι».

Ο πατέρας της 16χρονης, τόνισε: «Στην εντατική είναι σε καταστολή. Είναι μία κατάσταση δύσκολη», ενώ ξεκαθάρισε: «Όχι, δε θέλω συγγνώμη. Αν μου είχε σκοτωθεί το παιδί, θα μου το έφερνε πίσω;».

