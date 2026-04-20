ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 08:52
20.04.2026 08:04

Λιοσίων: Πώς οι Αρχές έφτασαν στον ανήλικο οδηγό που παρέσυρε τη 16χρονη (video)

20.04.2026 08:04
Μόλις λίγες ώρες χρειάστηκαν οι αστυνομικοί για να φτάσουν στα ίχνη του οδηγού της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου.

Παρά το γεγονός ότι ο οδηγός της μηχανής προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του, εν τέλει το πρωί της Κυριακής συνελήφθη για την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός της μηχανής που συνελήφθη είναι ένας 16χρονος με καταγωγή από το Σουδάν.

Όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, φέρεται να τους είπε ότι πήγαινε στο τμήμα για να παραδοθεί.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με το MEGA, έχει εμπλακεί σε υποθέσεις ναρκωτικών και είναι σεσημασμένος για ασέλγεια και απειλή. Επίσης δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.

Το σχέδιο συγκάλυψης

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κάποιοι φέρονται να κινήθηκαν συντονισμένα μετά το τροχαίο, επιχειρώντας να «χτίσουν» ένα σενάριο που θα απέκρυπτε τον πραγματικό οδηγό.

Η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής και ένας συνομήλικός της εμφανίστηκαν στο Α.Τ. Κυψέλης και κατήγγειλαν ψευδώς ότι η μηχανή τους είχε κλαπεί.

Με αυτόν τον τρόπο επιδίωξαν να αποσυνδέσουν τον ανήλικο από το συμβάν και να δημιουργήσουν σύγχυση στις Αρχές, ισχυριζόμενη ότι δεν γνώριζαν ποιος οδηγούσε.  Ωστόσο, το σενάριο γρήγορα κατέρρευσε. 

Ειδικότερα η 20χρονη υπέδειξε τον συνομήλικό της, με τον οποίο πήγαν μαζί στο τμήμα, ως διαχειριστή της μηχανής.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, γι’ αυτό και τους πέρασαν χειροπέδες για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία και υπόθαλψη εγκληματία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η 20χρονη ισχυρίστηκε ακόμη στους αστυνομικούς ότι είχε νοικιάσει τη μηχανή στον οδηγό έναντι 300 ευρώ, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί για διανομές.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 22χρονος που επέβαινε στη μηχανή προσήλθε αυτοβούλως στο τμήμα και παραδέχθηκε την παρουσία του στο σημείο της παράσυρσης.

Η κατάσταση της 16χρονης

Την ίδια ώρα, η 16χρονη που τραυματίστηκε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Η μητέρα της περιέγραψε στο Star τις στιγμές που έζησε, λέγοντας: «Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο… Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ».

Παράλληλα ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία… και αυτός ο κύριος τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι».

Ο πατέρας της 16χρονης, τόνισε: «Στην εντατική είναι σε καταστολή. Είναι μία κατάσταση δύσκολη», ενώ ξεκαθάρισε: «Όχι, δε θέλω συγγνώμη. Αν μου είχε σκοτωθεί το παιδί, θα μου το έφερνε πίσω;».

Γιώργος Μυλωνάκης: Πέμπτη ημέρα διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Θεσσαλονίκη: Αγελάδα ξέφυγε και έκανε βόλτες στην εθνική οδό στο ύψος της Σίνδου (video)

Τα σκοτεινά σημεία πίσω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά – Στο μικροσκόπιο νέα πρόσωπα και αποκαλύψεις

southcom_new
ΚΟΣΜΟΣ

SOUTHCOM: Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος «διακινητών ναρκωτικών» στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (video)

fotia new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαλαισία: Πάνω από 9.000 εκτοπισμένοι από την φωτιά που κατέστρεψε 1.000 σπίτια (video)

athanasiou_hatzivasileiou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μεσημέρι… κληρώνει για την ασυλία Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

lousiana_makelio
ΚΟΣΜΟΣ

Λουιζιάνα: Πατέρας των επτά από τα οκτώ παιδιά που δολοφονήθηκαν ο δράστης του μακελειού (photos/videos)

katy-perry-new
LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι: Πέταξε την πιστωτική της κάρτα στη Fontana di Trevi αντί για κέρμα – «Δεν μπλέκω με τα ψιλά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
oropos_lewforeio
ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

syrigos portosalte (1)
LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

kovesi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

laiki agora 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές – Έρχονται οι MyKataggelies

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 08:50
southcom_new
ΚΟΣΜΟΣ

SOUTHCOM: Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος «διακινητών ναρκωτικών» στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (video)

fotia new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαλαισία: Πάνω από 9.000 εκτοπισμένοι από την φωτιά που κατέστρεψε 1.000 σπίτια (video)

athanasiou_hatzivasileiou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μεσημέρι… κληρώνει για την ασυλία Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

1 / 3