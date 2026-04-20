Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για την υποχώρηση του δρόμου στους σταύλους Παπάφη (Video)

Δικαστική έρευνα διατάχθηκε από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης για το περιστατικό υποχώρησης εδάφους στην περιοχή σταύλων Παπάφη της Τούμπας, κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών.

Η εισαγγελέας διέταξε να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα ώστε να ολοκληρωθούν οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και να συμπεριληφθούν στον φάκελο της δικογραφίας, ώστε να αξιολογηθούν στη συνέχεια τυχόν ποινικές ευθύνες.

Στο πλαίσιο αυτό, ελεύθερος αφέθηκε 28χρονος, που είχε συλληφθεί για το περιστατικό και, σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι υπεύθυνος των εργασιών για τις οπτικές ίνες, κατά τη διάρκεια των οποίων έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και λόγω της μεγάλης πίεσης κατέρρευσε το έδαφος με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα.

Αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο έμειναν στο χείλος του ρήγματος, ενώ ένα έπεσε μέσα σε αυτό. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επικοινώνησε άμεσα με τις υπηρεσίες του δήμου ζητώντας να επιβληθεί άμεσα υψηλό πρόστιμο στον εργολάβο οπτικών ινών, ενώ σε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου, Πρόδρομος Νικηφορίδης, απαιτήθηκε από τον ίδιο εργολάβο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε στο σημείο.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην περιοχή της Βασιλίσσης Όλγας (videos)

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Τρίτη λόγω εργασιών – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Χαϊδάρι: Στο χειρουργείο η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου – Παρουσίασε αιμοθώρακα και κατάγματα (video)

MEDIA

ΣΚΑΪ: Με δύο σειρές του χρόνου από το τρίδυμο Ανδρέα Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου, Κούλλη Νικολάου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroLeague: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Final 4 της Αθήνας

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η απουσία της κοινωνίας από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και οι εκλογές στη ΓΣΕΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην περιοχή της Βασιλίσσης Όλγας (videos)

ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Το νέο σενάριο για εκλογές, η κρίση Λαζαρίδη και πώς έμπλεξε την Ντόρα ο «ωραίος», η αγωνία του ΠΑΣΟΚ για τα νέα κόμματα και το μήνυμα του Τσίπρα  

