Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για την υποχώρηση του δρόμου στους σταύλους Παπάφη (Video)

Δικαστική έρευνα διατάχθηκε από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης για το περιστατικό υποχώρησης εδάφους στην περιοχή σταύλων Παπάφη της Τούμπας, κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών.

Η εισαγγελέας διέταξε να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα ώστε να ολοκληρωθούν οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και να συμπεριληφθούν στον φάκελο της δικογραφίας, ώστε να αξιολογηθούν στη συνέχεια τυχόν ποινικές ευθύνες.

Στο πλαίσιο αυτό, ελεύθερος αφέθηκε 28χρονος, που είχε συλληφθεί για το περιστατικό και, σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι υπεύθυνος των εργασιών για τις οπτικές ίνες, κατά τη διάρκεια των οποίων έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και λόγω της μεγάλης πίεσης κατέρρευσε το έδαφος με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα.

Αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο έμειναν στο χείλος του ρήγματος, ενώ ένα έπεσε μέσα σε αυτό. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επικοινώνησε άμεσα με τις υπηρεσίες του δήμου ζητώντας να επιβληθεί άμεσα υψηλό πρόστιμο στον εργολάβο οπτικών ινών, ενώ σε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου, Πρόδρομος Νικηφορίδης, απαιτήθηκε από τον ίδιο εργολάβο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε στο σημείο.

