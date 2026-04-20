Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην περιοχή της Βασιλίσσης Όλγας (videos)

Στο στόχαστρο εκβιαστών και κακοποιών βρέθηκε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 190, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η επιχείρηση φέρεται να είναι του ίδιου εργοδότη που έπεσε θύμα εκβιασμού από εκβιαστές και έγινε η αυτόφωρη σύλληψή τους. Οι δράστες άνοιξαν πυρ κατά της αντιπροσωπείας, ενώ έχουν καταγραφεί τρύπες από σφαίρες σε ένα μπλε αυτοκίνητο, με σπασμένο το τζάμι, μια τέταρτη και πέμπτη σφαίρα πάνω στο παρμπρίζ, σφαίρες επίσης σε ένα ακόμη αυτοκίνητο. Στο σημείο βρίσκονται στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες της επίθεσης και πόσο σχετίζονται με την ομάδα των εκβιαστών που έχει εξαρθρωθεί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα, οι τρεις από αυτούς θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή την προσεχή Τετάρτη, ενώ ο ένας είναι έγκλειστος σε φυλακές της Κεντρικής Ελλάδας.

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας σκανάρουν την περιοχή, αναζητώντας βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή της επίθεσης.

Η επίθεση αποκαλύφθηκε το πρωί από τους εργαζόμενους στη συγκεκριμένη εταιρεία όταν ήρθαν να ανοίξουν το κατάστημά τους. Τότε ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί.

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Τρίτη λόγω εργασιών – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Χαϊδάρι: Στο χειρουργείο η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου – Παρουσίασε αιμοθώρακα και κατάγματα (video)

Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο για την παράσυρση της ανήλικης στην Λιοσίων