Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Χωρίς Σλούκα οι «πράσινοι» θέλουν να πάνε για την ισοφάριση

Χωρίς τον Κώστα Σλούκα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός και στον δεύτερο τελικό της εφετινής Stoiximan GBL, που θα διεξαχθεί απόψε (21:00) στο Telekom Center, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» δεν είναι απόλυτα έτοιμος, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο πόδι και κατά συνέπεια, έμεινε εκτός σχεδιασμού του Εργκίν Αταμάν.

Όσον αφορά στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, η συμμετοχή του στο Game 2 των τελικών θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Οι «πράσινοι» μετά το εις βάρος τους 82-76 στον πρώτο τελικό, θέλουν να επικεντρωθούν στον δεύτερο αγώνα της σειράς και να πάνε για τη νίκη ώστε να αποφύγουν το ενδεχόμενο να πάνε για παιχνίδι τίτλου στο ΣΕΦ τόσο νωρίς.

Κάτω από κλίμα έντονης αμφισβήτησης για την διαιτησία (παραμένουν οργισμένοι για τα λάθη του Game 1 ειδικά από την Τσαρούχα), οι παίκτες του Άταμαν θα μπουν στην αναμέτρηση με το… μαχαίρι στα δόνια, ώστε να ισοφαρίσουν την σειρά.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και πάει χωρίς άγχος στο ματς, γνωρίζοντας πως αν κάνει το 2-0, τότε πολύ δύσκολα θα χαθεί ο τίτλος. Βέβαια, η εμφάνισή του στον πρώτο τελικό προβλημάτισε τον προπονητή του, καθώς φαίνονταν «άδειοι» από ενέργεια, αλλά οι 29 βολές (έναντι 5 του Παναθηναϊκού) έκαναν την διαφορά.

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