Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο για την παράσυρση της ανήλικης στην Λιοσίων

Κακουργηματική ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας στον 16χρονο Σουδανό, για την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στην οδό Λιοσίων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Η εισαγγελία άσκησε δίωξη και σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και στο πλημμέλημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από υπόχρεο.

Οσον αφορά τους άλλους δύο κατηγορούμενους, ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για: Υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις Αρχές.

