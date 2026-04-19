ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 08:55
ΕΛΛΑΔΑ

19.04.2026 07:44

Τροχαίο στη Λιοσίων: Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε – Τρεις συλλήψεις

19.04.2026 07:44
Διασωληνωμένη, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από οδηγό μηχανής στην οδό Λιοσίων, το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την παράσυρση και εγκατάλειψη της κοπέλας, οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις.

Πρόκειται για τον συνεπιβάτη της μηχανής, που παραδόθηκε αυτοβούλως, καθώς και μια γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι η ιδιοκτήτρια της μοτοσικλέτας. Κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία αντιμετωπίζει και ένα τρίτο άτομο, το οποίο παραδόθηκε επίσης στις αστυνομικές Αρχές, σε αντίθεση με τον οδηγό της μηχανής ο οποίος αναζητείται.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα στην οδό Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη διέσχιζε το οδόστρωμα.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο δίκυκλο και εγκατέλειψαν το σημείο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 08:53
arkouda new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Αρκούδα τραυμάτισε αμερικανούς στρατιώτες

marw_kontou
LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της – Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

kim new
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων προς ανατολάς – H «χρυσή ευκαιρία» του Κιμ Γιονγκ Ουν

1 / 3