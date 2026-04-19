Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Επιταγή-ανάσα για 300.000 δικαιούχους

Με σημαντικές αλλαγές, διευρυμένα κριτήρια και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου 2026 το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ.

Με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση του εγχώριου τουρισμού και την ουσιαστική στήριξη 300.000 εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών τους.

Τα «κλειδιά» του νέου προγράμματος

Η φετινή στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ εστιάζει στην αποσυμφόρηση των μηνών αιχμής. Η έναρξη του προγράμματος τον Μάιο -αντί του παραδοσιακού Ιουνίου- επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τις αργίες της άνοιξης και του Πάσχα, ενώ παράλληλα ενισχύει τις τουριστικές επιχειρήσεις κατά τη χαμηλή περίοδο.

Διάρκεια διακοπών: Έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Η σημαντικότερη αναβάθμιση αφορά την αύξηση των ημερών παραμονής, η οποία διαβαθμίζεται ανάλογα με τον προορισμό:

Γενικό πρόγραμμα : Έως 6 διανυκτερεύσεις σε όλη την Ελλάδα με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

: Έως 6 διανυκτερεύσεις σε όλη την Ελλάδα με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου : Σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται σε 10, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

: Σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται σε 10, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Περιοχές ειδικής στήριξης: Για τη Βόρεια Εύβοια (δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας), τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), το πρόγραμμα προσφέρει έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Δικαιούχοι και κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται μέσω ενός αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης. Δικαιούχοι είναι όσοι κατά το προηγούμενο έτος συμπλήρωσαν 50 ημέρες:

1. Εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας.

3. Τακτικής επιδότησης ανεργίας.

4. Συνδυαστικά από τα παραπάνω.

Φέτος, ενισχύεται η κοινωνική στόχευση, καθώς οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), λαμβάνοντας αυξημένα μόρια.

Διαδικασία αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr με κωδικούς Taxisnet, πιθανότατα κλιμακωτά με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους προορισμούς της Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, η επιδότηση των καταλυμάτων είναι προσαυξημένη κατά 20% όλο τον χρόνο, ενώ για την υπόλοιπη χώρα η προσαύξηση ισχύει κατά τις περιόδους αιχμής (Αύγουστος, Χριστούγεννα, Πάσχα).

Το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» δεν αποτελεί μόνο μια ανάσα αναψυχής για χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά και ένα κρίσιμο εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Η Ελλάδα στην «ουρά» της Ευρώπης στις αυξήσεις ωρομισθίων












