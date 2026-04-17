Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές – Έρχονται οι MyKataggelies

Σε δέκα βασικές παρεμβάσεις που στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων όσο και στην προστασία των καταναλωτών προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω νέου πολυνομοσχεδίου.

Η συζήτησή του ξεκινά σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Το σχέδιο νόμου, με βάση την κυβέρνηση, συνιστά μια εκτενή μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, αποτελούμενη από 250 άρθρα, με επίκεντρο το τρίπτυχο: επιχειρηματικότητα, παραγωγή και αγορά.

Κεντρικός άξονας του νομοσχεδίου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών για τις Στρατηγικές Επενδύσεις μέσω της δημιουργίας ενός πραγματικού «One Stop Shop» στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το «Τμήμα Υποδοχής Επενδύσεων και Προγραμμάτων Χρηματοδότησης» αναλαμβάνει πλέον αποκλειστικά την υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων, αντικαθιστώντας την Enterprise Greece, με στόχο την εξάλειψη καθυστερήσεων και την ενοποίηση των διαδικασιών.

Παράλληλα, προωθούνται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βιομηχανίας. Απλοποιείται η διαδικασία εκσυγχρονισμού και επέκτασης υφιστάμενων μονάδων, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης δραστηριότητας, όπως η Αττική. Εφόσον δεν μεταβάλλεται η δραστηριότητα ή η περιβαλλοντική κατηγορία, οι σχετικές εργασίες θα πραγματοποιούνται με απλή υπεύθυνη δήλωση, χωρίς νέες εγκρίσεις.

Ενισχύονται επίσης τα επιχειρηματικά πάρκα και οι υποδομές logistics, επιτρέποντας ευρύτερη αξιοποίησή τους.

Απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Το νομοσχέδιο εισάγει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αδειοδότησης και εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων, με στόχο την απλούστευση του επιχειρείν και την επιτάχυνση των επενδύσεων, στο πλαίσιο και των δεσμεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για δραστηριότητες όπως κέντρα ηλικιωμένων, μονάδες προσχολικής αγωγής, υπηρεσίες ευεξίας, τουρισμού και μεταφορών, θεσπίζεται σαφές και λειτουργικό κανονιστικό πλαίσιο που ενισχύει την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια, μειώνοντας παράλληλα το διοικητικό βάρος. Οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας θα πραγματοποιούνται ψηφιακά μέσω του Open Business, με βάση την αξιολόγηση κινδύνου και τη λογική της «γνωστοποίησης».

Επιπλέον, καταργείται το Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης και αντικαθίσταται από το ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, το οποίο θα λειτουργεί με την αρχή «one-only», δηλαδή τα δεδομένα θα δηλώνονται μία φορά και θα αξιοποιούνται από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προστασία παραγωγής και καινοτομία

Ιδιαίτερη καινοτομία αποτελεί η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων σε βιομηχανικά και χειροτεχνικά προϊόντα. Η ελληνική χειροτεχνία αναγνωρίζεται ως σημαντικός κλάδος, με στόχο την ενίσχυση της ταυτότητας και της ποιότητας προϊόντων όπως τα ξυλόγλυπτα Τήνου, τα μαχαίρια Κρήτης και τα ασημικά Ιωαννίνων, προστατεύοντάς τα από αθέμιτο ανταγωνισμό.

Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο, αποκλείοντας επενδυτικά σχέδια που έχουν απενταχθεί στο παρελθόν λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών

Το πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές εκσυγχρονίζεται με την ψηφιοποίηση των αδειών και την καθιέρωση απεριόριστης διάρκειας ισχύος τους. Η άδεια παραγωγού θα εκδίδεται πλέον εντός πέντε ημερών με ελάχιστα δικαιολογητικά, ενώ η κάλυψη θέσεων θα γίνεται μέσω διαφανών ηλεκτρονικών κληρώσεων.

Τέλος, ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές. Καθίσταται υποχρεωτική η σήμανση σε προϊόντα που μειώνεται η ποσότητά τους χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής, ενώ προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ενισχύονται με ψηφιακά εργαλεία, όπως η εφαρμογή MyKataggelies, η οποία επιτρέπει την υποβολή επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών με τεκμηρίωση.

Πιο συγκεκριμένα με βάση το ΥΠΑΝ με το νομοσχέδιο:

Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές, με στόχο τη διευκόλυνση των παραγωγών και των επαγγελματιών και τη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού.

Καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς ψηφιοποιούνται οι άδειες και καθιερώνεται η επ’ αόριστον ισχύ τους. Η χορήγηση άδειας παραγωγού απλοποιείται και ολοκληρώνεται πλέον εντός μόλις 5 ημερών με την προσκόμιση δύο μόνο δικαιολογητικών, ενώ η κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται μέσω διαφανών ηλεκτρονικών κληρώσεων.

“Στηρίζουμε έμπρακτα τον Έλληνα αγρότη, θεσμοθετώντας εποχικές θέσεις παραγωγών σε κάθε λαϊκή αγορά, εντός μόλις 48 ωρών από την αίτηση. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουμε το αγροτικό εισόδημα και διασφαλίζουμε την πρόσβαση των καταναλωτών σε ποιοτικά και φρέσκα προϊόντα” αναφέρει το ΥΠΑΝ ενώ σε σχέση με άλλες παραμεβάσεις προβλέπονται τα εξής:

Προσυσκευασμένα προϊόντα, των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση τιμής.

Με βάση το ΥΠΑΝ ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή έναντι αθέμιτων πρακτικών, επιβάλλοντας υποχρεωτική σήμανση σε προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής, με αυστηρές κυρώσεις που φτάνουν έως και τα 2.000.000 ευρώ.

Ηλεκτρονική εφαρμογή MyKataggelies

Ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου με ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή του πολίτη, όπως η ηλεκτρονική εφαρμογή ΜyΚataggelies που επιτρέπει την υποβολή ανώνυμων ή επώνυμων καταγγελιών, με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών με δεδομένα χρονοσήμανσης και γεωεντοπισμού.

Τη διαχείριση των καταγγελιών και τη διαπίστωση των παραβάσεων αναλαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς.

