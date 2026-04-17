Market Pass: Σενάρια για πληρωμές νωρίτερα από το φθινόπωρο – Ποιοι παίρνουν έως 1.200 ευρώ

Σε φάση «πρόωρης» υλοποίησης φαίνεται πως εισέρχεται το νέο Market Pass, καθώς το οικονομικό επιτελείο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να πατήσει το κουμπί των πληρωμών πολύ νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούσαν τις πιστώσεις προς το τέλος του έτους, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία ενδέχεται να επισπευσθεί, με τις πρώτες καταβολές να δρομολογούνται ακόμη και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Η «ένεση» ρευστότητας των 400 εκατομμυρίων

Το συνολικό κονδύλι της παρέμβασης αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που καταδεικνύει το εύρος της κρατικής στήριξης απέναντι στην επιμονή της ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στο επίκεντρο του μέτρου βρίσκονται περίπου 210.000 νοικοκυριά, τα οποία αποτελούν την πιο ευάλωτη οικονομικά ομάδα της χώρας, καθώς είναι ήδη ενταγμένα στο καθεστώς του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η φιλοσοφία του μέτρου παραμένει κλιμακωτή: η ενίσχυση ξεκινά από το βάση των 40 ευρώ τον μήνα για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται σταδιακά ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Στόχος είναι η κάλυψη ενός σημαντικού μέρους των μηνιαίων αγορών σε είδη πρώτης ανάγκης, λειτουργώντας ως ανάχωμα στον πληθωρισμό των τροφίμων.

Το «κλειδί» των αναδρομικών και το πλαφόν των 1.200 ευρώ

Το στοιχείο που καθιστά τη συγκεκριμένη φάση του προγράμματος ιδιαίτερα ελκυστική είναι η πρόβλεψη για αναδρομικές καταβολές. Λόγω του χρόνου που μεσολάβησε από την τελευταία ενεργοποίηση του μέτρου, οι δικαιούχοι θα λάβουν σωρευτικά τα ποσά που αντιστοιχούν στους προηγούμενους μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη πληρωμή θα είναι μια μεγάλη «ανάσα» ρευστότητας, καθώς θα ενσωματώνει όλα τα οφειλόμενα ποσά. Ανάλογα με τη διάρκεια ένταξης του κάθε δικαιούχου στο πρόγραμμα και τον αριθμό των τέκνων, το συνολικό ποσό που μπορεί να πιστωθεί εφάπαξ ξεκινά από μερικές εκατοντάδες ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις πολύτεκνων οικογενειών μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία χωρίς γραφειοκρατία

Για τη διευκόλυνση των πολιτών, η κυβέρνηση επιλέγει την οδό της αυτόματης πίστωσης. Μετά την πρώτη αυξημένη πληρωμή, οι επόμενες καταβολές θα συνεχίζονται σε σταθερή μηνιαία βάση, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης ή οποιαδήποτε άλλη γραφειοκρατική διαδικασία από την πλευρά των δικαιούχων. Το ποσό θα πιστώνεται είτε στην ψηφιακή κάρτα, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις τροφίμων, είτε στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων (με τη γνωστή μείωση του ποσού κατά 20%, εφόσον επιλεγεί η κατάθεση σε μετρητά).

Η επίσπευση του μέτρου κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς η αγοραστική δύναμη των χαμηλών εισοδημάτων δοκιμάζεται καθημερινά, καθιστώντας το Market Pass ένα από τα τελευταία και πιο ουσιαστικά εργαλεία άμεσης κοινωνικής προστασίας για το 2026.

