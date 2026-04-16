Εφιάλτης δίχως τέλος: Η κυβέρνηση «τροχονόμος» στα αλλεπάλληλα ρεκόρ της ακρίβειας

Η επικοινωνιακή φούσκα της «ισχυρής οικονομίας» σκάει με πάταγο πάνω στις αποδείξεις των σούπερ μάρκετ και τους λογαριασμούς των καυσίμων. Τα στοιχεία για τον Μάρτιο είναι αποκαλυπτικά: ο πληθωρισμός δεν παρουσίασε απλώς άνοδο, αλλά βίαιη επιτάχυνση στο 3,9% (από 2,7% τον Φεβρουάριο).

Την ώρα που το οικογενειακό καλάθι κυριολεκτικά «φλέγεται», το οικονομικό επιτελείο περιορίζεται σε ρόλο παθητικού παρατηρητή, επιβεβαιώνοντας πως τα ημίμετρα αδυνατούν να αναχαιτίσουν το κύμα των ανατιμήσεων.

Η «μαύρη λίστα» της καθημερινότητας

Η ακρίβεια δεν είναι πλέον ένα παροδικό φαινόμενο, αλλά μια δομική παθογένεια. Οι αριθμοί που φτάνουν στα σπίτια των πολιτών προκαλούν ίλιγγο, μετατρέποντας τα είδη πρώτης ανάγκης σε προϊόντα για λίγους:

Το κρέας στο απόσπασμα: Οι αυξήσεις στο μοσχάρι που αγγίζουν το 20,3% και στο αρνί/κατσίκι με 14,1% κάνουν την πρωτεΐνη απλησίαστη, πλήττοντας άμεσα τη διατροφή των λαϊκών νοικοκυριών.

Ο «πικρός» καφές και τα πανάκριβα λαχανικά: Η καθημερινή συνήθεια του καφέ επιβαρύνεται κατά 11,3%, ενώ τα λαχανικά καταγράφουν άνοδο 8,9%, ακολουθώντας το ψωμί και τα δημητριακά που αυξάνονται σταθερά κατά 5,4%.

Ενεργειακός στραγγαλισμός: Ενώ η κυβέρνηση υπόσχεται σταθερότητα, οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν το πετρέλαιο θέρμανσης ακριβότερο κατά 24,6% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 22,8% σε ετήσια βάση. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, οι τιμές στα καύσιμα εκτινάχθηκαν έως και 30%, εκμηδενίζοντας κάθε ελπίδα για ανάσα.

Στεγαστική κρίση: Με τα ενοίκια να καλπάζουν στο +7,6% και το συνολικό κόστος στέγασης να αυξάνεται κατά 5,7%, το δικαίωμα στη στέγη μετατρέπεται σε προνόμιο, καθώς η κυβέρνηση αποδεικνύεται ανίκανη να ελέγξει την κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων.

Δομική Ανικανότητα και Φορολογική Αφαίμαξη

Η άνοδος του εναρμονισμένου πληθωρισμού στο 3,4% πιστοποιεί ότι η Ελλάδα παραμένει εγκλωβισμένη σε έναν φαύλο κύκλο ακρίβειας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμφανίζεται ουσιαστικός θεατής σε μια τριπλή πολιορκία: τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές αποτελούν τις «μαύρες τρύπες» που απορροφούν το εισόδημα των πολιτών.

Όσο το Μαξίμου αρνείται να χτυπήσει το πρόβλημα στη ρίζα του —με ουσιαστική μείωση έμμεσων φόρων και πραγματικούς ελέγχους στα καρτέλ— η «φορολογική αφαίμαξη» θα συνεχίζεται, αφήνοντας την κοινωνία απροστάτευτη απέναντι στην κερδοσκοπία.

