Εφιάλτης δίχως τέλος: Η κυβέρνηση «τροχονόμος» στα αλλεπάλληλα ρεκόρ της ακρίβειας

Η επικοινωνιακή φούσκα της «ισχυρής οικονομίας» σκάει με πάταγο πάνω στις αποδείξεις των σούπερ μάρκετ και τους λογαριασμούς των καυσίμων. Τα στοιχεία για τον Μάρτιο είναι αποκαλυπτικά: ο πληθωρισμός δεν παρουσίασε απλώς άνοδο, αλλά βίαιη επιτάχυνση στο 3,9% (από 2,7% τον Φεβρουάριο).
Την ώρα που το οικογενειακό καλάθι κυριολεκτικά «φλέγεται», το οικονομικό επιτελείο περιορίζεται σε ρόλο παθητικού παρατηρητή, επιβεβαιώνοντας πως τα ημίμετρα αδυνατούν να αναχαιτίσουν το κύμα των ανατιμήσεων.
Η ακρίβεια δεν είναι πλέον ένα παροδικό φαινόμενο, αλλά μια δομική παθογένεια. Οι αριθμοί που φτάνουν στα σπίτια των πολιτών προκαλούν ίλιγγο, μετατρέποντας τα είδη πρώτης ανάγκης σε προϊόντα για λίγους:
Η άνοδος του εναρμονισμένου πληθωρισμού στο 3,4% πιστοποιεί ότι η Ελλάδα παραμένει εγκλωβισμένη σε έναν φαύλο κύκλο ακρίβειας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμφανίζεται ουσιαστικός θεατής σε μια τριπλή πολιορκία: τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές αποτελούν τις «μαύρες τρύπες» που απορροφούν το εισόδημα των πολιτών.
Όσο το Μαξίμου αρνείται να χτυπήσει το πρόβλημα στη ρίζα του —με ουσιαστική μείωση έμμεσων φόρων και πραγματικούς ελέγχους στα καρτέλ— η «φορολογική αφαίμαξη» θα συνεχίζεται, αφήνοντας την κοινωνία απροστάτευτη απέναντι στην κερδοσκοπία.
