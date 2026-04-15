Η Ευρώπη μπροστά στην «ιστορικότερη» ενεργειακή κρίση – Οι εκτιμήσεις Κ. Πιερρακάκη στο CNBC (video)

Για μια δυνητικά μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση από εκείνες της δεκαετίας του 1970 και του 2022 προειδοποίησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNBC.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Κάρεν Τσο, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η διάρκεια της τρέχουσας αναταραχής θα κρίνει το αν η Ευρώπη θα διολισθήσει σε περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού.

Τα «καμπανάκια» για την προσφορά και τις τιμές

Ο κ. Πιερρακάκης παρέθεσε ανησυχητικά στοιχεία, σημειώνοντας πως η τρέχουσα απώλεια στην αγορά πετρελαίου αγγίζει τα 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ξεπερνώντας τα 10 εκατομμύρια των σοκ του ’70.

«Αν συνυπολογίσουμε το φυσικό αέριο και την πιθανότητα να παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, βρισκόμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, προέβλεψε ότι ο Απρίλιος θα είναι δυσκολότερος από τον Μάρτιο, καθώς τότε θα αποτυπωθεί στις αγορές η έλλειψη των φορτίων που δεν αναχώρησαν εγκαίρως.

Το στοίχημα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Αναφορικά με την πιθανότητα διπλωματικής επίλυσης μέσω της μεσολάβησης του Πακιστάν, ο υπουργός εμφανίστηκε ρεαλιστής:

• Χρόνος αποκατάστασης: Ακόμη και με άμεση λύση, απαιτούνται τουλάχιστον δύο μήνες για την επαναφορά της εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Μόνιμες επιπτώσεις: Το 1/3 των ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα, γεγονός που θα ενσωματώσει ένα μόνιμο «ασφάλιστρο κινδύνου» στις τιμές.

«Όχι ακόμη» στον στασιμοπληθωρισμό

Παρά τις μειωμένες προβλέψεις του ΔΝΤ για ανάπτυξη 1,1% στην Ευρωζώνη, ο κ. Πιερρακάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το χειρότερο σενάριο.

• Λιγότερο ευάλωτη η Ε.Ε.: Η Ευρώπη είναι σε καλύτερη μοίρα από το 2022 λόγω διαφοροποίησης πηγών και της διείσδυσης των ΑΠΕ (στο 43% της ηλεκτροπαραγωγής).

• Στασιμοπληθωρισμός: «Δεν βρισκόμαστε ακόμη εκεί», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι η Ευρώπη διαθέτει πλέον την τεχνογνωσία και την «εργαλειοθήκη» από την προηγούμενη κρίση.

Δημοσιονομική πειθαρχία και ΕΚΤ

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του Eurogroup ξεκαθάρισε ότι η δημοσιονομική πολιτική των κυβερνήσεων πρέπει να είναι απόλυτα συγχρονισμένη με τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.

Τα μέτρα στήριξης θα παραμείνουν:

1. Προσωρινά

2. Στοχευμένα

3. Προσαρμοσμένα στους πιο ευάλωτους

Στόχος είναι η στήριξη της κοινωνίας χωρίς να τροφοδοτείται περαιτέρω ο πληθωρισμός, διατηρώντας την εύθραυστη μακροοικονομική ισορροπία της Γηραιάς Ηπείρου.

