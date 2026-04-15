Ρεκόρ Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα: Ξεπέρασαν τα 2,2 εκατ. το 2025 – Ποιες περιοχές προτιμούν

Σύμφωνα με τα επίσημα και οριστικά δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας για το 2025, οι μετακινήσεις Τούρκων πολιτών προς την Ελλάδα σημείωσαν πρωτοφανή άνοδο, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Συνολικά, 2.253.513 Τούρκοι ταξιδιώτες επισκέφθηκαν τη χώρα μας μέσα στο έτος, αριθμός που αποτυπώνει έναν εντυπωσιακό υπερδιπλασιασμό σε σχέση με το 2024, όταν οι αφίξεις κυμαίνονταν μεταξύ 1,15 και 1,5 εκατομμυρίων.

Την ίδια δυναμική επιβεβαιώνει και η Στατιστική Υπηρεσία της Τουρκίας (TÜİK), η οποία καταγράφει ότι η Ελλάδα συγκαταλέχθηκε στους κορυφαίους προορισμούς για τους περίπου 11,9 εκατομμύρια Τούρκους που ταξίδεψαν συνολικά στο εξωτερικό το 2025. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του εξερχόμενου τουρισμού της Τουρκίας.

Παράλληλα, ενισχύεται στην πράξη η αντίληψη ότι οι Τούρκοι επισκέπτες αποτελούν σημαντική πηγή τουριστικών εσόδων, ιδιαίτερα για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ωστόσο, η επιρροή τους δεν περιορίζεται πλέον μόνο εκεί. Η δημοφιλία της Ελλάδας επεκτείνεται σταδιακά και σε σημαντικούς ηπειρωτικούς προορισμούς, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ταξιδιωτικά έσοδα από την τουρκική αγορά που ξεπέρασαν κατά πολύ τα 500 εκατομμύρια ευρώ κατά το προηγούμενο έτος.

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση αυτή διαδραμάτισε το πρόγραμμα της λεγόμενης «βίζας στην πύλη» (express visa), το οποίο εφαρμόστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 σε δέκα νησιά του Αιγαίου.

Περίπου 1,1 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες αξιοποίησαν είτε αυτή τη δυνατότητα είτε υφιστάμενες άδειες εισόδου, προκειμένου να ταξιδέψουν σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Ρόδος, η Κως και η Χίος, που αναδείχθηκαν σε κορυφαίες επιλογές.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση στις θαλάσσιες συνδέσεις Τσεσμέ–Χίου και Μπόντρουμ–Κω, οι οποίες παρουσίασαν τη μεγαλύτερη συχνότητα δρομολογίων.

Ταυτόχρονα, νησιά όπως η Λέσβος και η Σάμος κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ευνοούμενα από τη γεωγραφική τους εγγύτητα με το Αϊβαλί και το Κουσάντασι.

Αξιοσημείωτη ήταν και η πορεία μικρότερων νησιών —όπως η Λήμνος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Σύμη και το Καστελλόριζο— τα οποία εμφάνισαν αυξήσεις στις αφίξεις που ξεπέρασαν το 40% σε ετήσια βάση.

Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα στοιχεία ενδέχεται να υποεκτιμούν την πραγματική κίνηση, καθώς δεν περιλαμβάνουν Τούρκους επισκέπτες που προσεγγίζουν τα ελληνικά νησιά με ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, χωρίς να καταγράφονται μέσω των τυπικών διαδικασιών εισόδου.

Επιπλέον, διαπιστώνεται μια σαφής μετατόπιση των ταξιδιωτικών προτιμήσεων, καθώς οι Τούρκοι επισκέπτες δεν περιορίζονται πλέον αποκλειστικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς την Αθήνα και άλλους ηπειρωτικούς προορισμούς.

@shutterstock

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, όπου η Τουρκία εισήλθε για πρώτη φορά στη δεκάδα των σημαντικότερων διεθνών αγορών, με το μερίδιο των Τούρκων επιβατών να ανέρχεται στο 2,5% των συνολικών αεροπορικών αφίξεων.

Η Θεσσαλονίκη διατήρησε τη διαχρονική της ελκυστικότητα, κυρίως λόγω των ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών, ενώ η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων με την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα συνέβαλε περαιτέρω στην αύξηση της επισκεψιμότητας.

Τέλος, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δαπανών καταδεικνύουν ότι οι Τούρκοι ταξιδιώτες διαθέτουν αξιοσημείωτη αγοραστική ισχύ.

Σύμφωνα με αναλύσεις τραπεζικών συναλλαγών μεγάλων διεθνών εταιρειών πιστωτικών καρτών, καθώς και εκθέσεις της Ένωσης Ξενοδόχων Τουρκίας (TÜROB), η μέση δαπάνη ανά κάρτα σε προορισμούς όπως η Σαντορίνη και τα Χανιά καταγράφηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η τάση αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν εντός της Τουρκίας, οι οποίες φαίνεται να ενισχύουν τη διάθεση κατανάλωσης κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό.

