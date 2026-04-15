ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 17:39
15.04.2026 15:43

Ανακαινίζω – Νοικιάζω 2026: Μέσα στον Μάιο η έναρξή του – Ανακοινώθηκαν κριτήρια, όροι και προϋποθέσεις

15.04.2026 15:43
Ανακοινώθηκαν τα κριτήρια για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» που θα «τρέξει» το 2026 η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα με το στεγαστικό.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των επιδοτήσεων, με στόχο την αξιοποίηση χιλιάδων κλειστών κατοικιών και τη στήριξη κυρίως νέων ζευγαριών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έναρξη τοποθετείται κοντά στα τέλη Μαΐου, και η επιδότηση αναμένεται να φτάσει έως και το 90% του συνολικού κόστους ανακαίνισης.

Τα νέα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Το νέο πρόγραμμα θα καλύπτει κατοικίες έως 120 τ.μ., προσφέροντας επιδότηση που μπορεί να αγγίξει τα 36.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το προφίλ του νοικοκυριού, με αυξημένα ποσοστά για ευάλωτες ομάδες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, νέους, τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία.

Όπως διευκρινίστηκε, μόνο ένα μικρό μέρος της επιδότησης θα αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό θα μπορεί να κατευθυνθεί σε βασικές εργασίες ανακαίνισης, όπως αναβάθμιση κουζίνας, μπάνιου και γενικές επισκευές.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ακίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών που παραμένουν κενά για τουλάχιστον τρία χρόνια. Παράλληλα, θα επιτρέπεται η ένταξη και κατοικιών που ήδη κατοικούνται, εφόσον θεωρούνται ακατάλληλες για διαβίωση.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 17:38
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Βροχή οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις – Οι 3 διορισμοί, σε ΓΓ Νέας Γενιάς, ΓΓ Ισότητας Φύλλων και Υπ. Δ. Διοίκησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία για την υγεία του, κρίσιμη η κατάστασή του – Στον Ευαγγελισμό κυβερνητικά στελέχη, ευχές για ανάρρωση από τον πολιτικό κόσμο

ΕΛΛΑΔΑ

Κρατούμενος έστησε δίκτυο εικονικών εταιρειών για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

