«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις από γονείς

Η πλατφόρμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» (ntantades.gov.gr) ανοίγει σήμερα για τους γονείς, επιτρέποντάς τους να υποβάλουν αιτήσεις για την επιλογή επιμελητών και τη λήψη voucher έως 500 ευρώ.

Το πρόγραμμα, το οποίο αφορά τη φροντίδα βρεφών ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών, έχει ήδη προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον με χιλιάδες επισκέψεις και αιτήσεις από επιμελητές.

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» (ntantades.gov.gr) προκειμένου γονείς να υποβάλουν αιτήσεις για να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια και να λάβουν voucher έως και 500 ευρώ.

τις αμέσως επόμενες ώρες θα ανοίξει η πλατφόρμα για ένα πρόγραμμα που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των επιμελητών, όσο και των γονέων.

Μεγάλη συμμετοχή

Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς η συμμετοχή αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλή διαψεύδοντας και τα πιο αισιόδοξα προγνωστικά.

Μέχρι στιγμής έχουν επισκεφθεί την εφαρμογή ntantades.gov.gr, 80.877 ενδιαφερόμενοι και έχουν υποβληθεί 1.419 οριστικές αιτήσεις των επιμελητών επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των οικογενειών για το πρόγραμμα.

Και όλα αυτά λίγες ώρες πριν ανοίξει το μητρώο για τις μαμάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα το οποίο αφορά στη φροντίδα βρεφών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

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