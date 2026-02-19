search
19.02.2026 09:51

Νταντάδες της γειτονιάς: Ποιοι μπορούν να λάβουν τα 500 ευρώ και πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Έπειτα από δοκιμή σε δεκάδες δήμους και θετικά αποτελέσματα, το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» περνά σε νέα φάση.

Από τον Μάρτιο του 2026, το μέτρο αποκτά πανελλαδική εμβέλεια, φιλοδοξώντας να καλύψει ένα κρίσιμο κενό στη φροντίδα βρεφών και νηπίων και να στηρίξει ουσιαστικά τις οικογένειες με μικρά παιδιά. Την εξέλιξη ανακοίνωσε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης σε 62 δήμους, το πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, απευθυνόμενο τόσο σε εργαζόμενες όσο και σε άνεργες μητέρες που χρειάζονται ευέλικτες λύσεις φύλαξης.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς με παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ενίσχυσης, ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση του γονέα:

-500 ευρώ τον μήνα για μητέρες πλήρους απασχόλησης.

-300 ευρώ τον μήνα για μητέρες μερικής απασχόλησης.

-300 ευρώ τον μήνα για διάστημα έως τριών μηνών για άνεργες μητέρες, με στόχο τη διευκόλυνση της αναζήτησης εργασίας.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και πατέρες με αποκλειστική επιμέλεια, καθώς και παππούδες ή γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τα κριτήρια, αποκτώντας τη δυνατότητα νόμιμης αμοιβής για τη φροντίδα των εγγονιών τους.

Οι προϋποθέσεις

Οι επιμελητές που θα εγγραφούν στο Μητρώο μπορούν να φροντίζουν έως και τρία παιδιά ταυτόχρονα, με το δυνητικό μηνιαίο εισόδημά τους να φτάνει τα 1.500 ευρώ.

Για την ένταξη απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά και πιστοποιήσεις:

-Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και συμμετοχή σε δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης.
-Ιατρικές γνωματεύσεις από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο.

-Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών από αναγνωρισμένο φορέα, όπως το ΕΚΑΒ ή ο Ερυθρός Σταυρός.
-Λευκό ποινικό μητρώο, με ιδιαίτερη έμφαση στην απουσία αδικημάτων που αφορούν ανηλίκους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του Μαρτίου.

