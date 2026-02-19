search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 10:47
19.02.2026 09:08

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε πρώην ιερέα που είχε καθαιρεθεί – Έκανε παράνομα λειτουργίες σε σπίτι και εξαπατούσε πολίτες

19.02.2026 09:08
papas_iereas_new
αρχείου Eurokinissi

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ένας 47χρονος, πρώην ιερέας, που έχει καθαιρεθεί, και σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αντιποίησης και απάτες κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν επιπλέον 4 άτομα, 2 γυναίκες και 2 άνδρες, που κατηγορούνται για συνέργεια στις παραπάνω πράξεις και υπόθαλψη.

Oι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο καταγγελίας, ότι ο 47χρονος, που έχει καθαιρεθεί από βαθμό ιεροσύνης, χρησιμοποιεί σπίτι μίας εκ των δύο γυναικών σε περιοχή των Ιωαννίνων, προκειμένου να τελεί με τη συνδρομή της 2ης γυναίκας χριστιανικές θρησκευτικές λειτουργίες χωρίς να έχει δικαίωμα, εξαπατώντας πολίτες με διάφορες υποσχέσεις.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο παραπάνω σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λειτουργικά εκκλησιαστικά σκεύη, ιερατικά άμφια και εικόνες.

Η έρευνα για τυχόν εμπλοκή του 47χρονου σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται, ενώ άπαντες οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

