Εξαφάνιση 20χρονης από τη Δάφνη – Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης μίας 20χρονης από την περιοχή της Δάφνης.

Τα ίχνη της Ραφαέλας Καλαμιώτη χάθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου 2026.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 18/02/2026 για την εξαφάνιση της Ραφαέλας Καλαμιώτη και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ραφαέλα Καλαμιώτη έχει ύψος 1,60 μ. είναι αδύνατη, και έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο σετ φόρμας με γκρι σχέδια και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

