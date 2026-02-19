Σεισμός στους Γαργαλιάνους 4,4 Ρίχτερ – «Έγινε έντονα αισθητός», λέει ο Ευθύμης Λέκκας

Σεισμός ταρακούνησε την Μεσσηνία το πρωί της Πέμπτης, και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στα Φιλιατρά στη Μεσσηνία και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ήταν καθησυχαστικός σχετικά με τη σεισμική δόνηση και ότι έγινε σε μια περιοχή στον υποθαλάσσιο χώρο.

«Έγινε έντονα αισθητός. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αλλά είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας».

Όπως ειπε είναι περιοχή που δίνει μεγαλύτερους σεισμούς, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν και τα κατολισθητικά φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα και πρέπει να δώσουμε προσοχή.

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και παρακολουθούμε το φαινόμενο», είπε ακόμη.

