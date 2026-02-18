search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 21:15
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

18.02.2026 19:25

Εργατικό δυστύχημα στη Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες από την Εύβοια που υπέστησαν ηλεκτροπληξία

18.02.2026 19:25
ekav 665- new

Δύο νεαροί άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία στη Βάρη, όταν χτυπήθηκαν από ηλεκτρικό ρεύμα την ώρα που πραγματοποιούσαν εργασίες.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Οι δύο άνδρες ζούσαν στο χωριό Μετόχι στην Εύβοια και βρίσκονταν στην Βάρη για εργασίες σε σπίτι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι ένας 39χρονος και ένας 21χρονος που πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αφροδίτης, χτυπήθηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από ρεύμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Μόλις έγινε αντιληπτό το συμβάν, στο σημείο έφτασε δύναμη της αστυνομίας και διασώστες, όμως η κατάσταση της υγείας των δύο ανδρών ήταν ήδη εξαιρετικά κρίσιμη. Η μεταφορά τους στο νοσοκομείο της Βούλας έγινε κάτω από συνθήκες μεγάλης πίεσης, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάνηψή τους, ωστόσοι οι δύο άνδρες κατέληξαν.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο μετά τις 18:30 όταν ο πατέρας ενός από τους θανόντες μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βουλιαγμένης με την αναγγελία θανάτου του γιού του από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεκροί ήταν ένας 21χρονος και ένας 39χρονος.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος, αναζητώντας απαντήσεις για το αν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

