search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 19:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 19:01

Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

18.02.2026 19:01
mavrikis

Για τις 23 Απριλίου αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, που το απόγευμα της Δευτέρας, 16/2, σκόρπισε τον τρόμο στη γειτονιά του στα Σπάτα πυροβολώντας στον αέρα, μετά από διαπληκτισμό με άνδρα ενοικιαστή του.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος κατηγορείται για σειρά πλημμελημάτων, εμφανίστηκε εκ νέου σήμερα, Τετάρτη 18/2, ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν ενώ βρισκόταν στο σπίτι του. 

Όπως έγινε γνωστό, μετά το περιστατικό ταμπουρώθηκε για αρκετές ώρες εντός του σπιτιού του, πριν εντοπιστεί τελικά από τις αστυνομικές Αρχές σε παρακείμενο οικόπεδο στα Σπάτα.

Η αναβολή της δίκης αποφασίστηκε ώστε να καταθέσει ως μάρτυρας ο άνδρας με τον οποίο ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να είχε διαπληκτιστεί το απόγευμα της Δευτέρας.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για πλήθος πλημμελημάτων, μεταξύ των οποίων παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου-λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάιο του 2025 ο Χρήστος Μαυρίκης τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, λόγω απόπειρας δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή.

Διαβάστε επίσης:

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» – Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

Ελεύθεροι οι 38 συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ, αναβλήθηκε η δίκη στο Αυτόφωρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Τζιωρτζιώτη, τα έριξε στους μηχανικούς

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

mourtzoukou 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» – Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

tileorasi
MEDIA

Κορυφαίο σε τηλεθέαση για μια ακόμη ημέρα (17/2) το prime time του Alpha

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 19:16
violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Τζιωρτζιώτη, τα έριξε στους μηχανικούς

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

mourtzoukou 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

1 / 3