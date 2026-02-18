Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

Για τις 23 Απριλίου αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, που το απόγευμα της Δευτέρας, 16/2, σκόρπισε τον τρόμο στη γειτονιά του στα Σπάτα πυροβολώντας στον αέρα, μετά από διαπληκτισμό με άνδρα ενοικιαστή του.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος κατηγορείται για σειρά πλημμελημάτων, εμφανίστηκε εκ νέου σήμερα, Τετάρτη 18/2, ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Όπως έγινε γνωστό, μετά το περιστατικό ταμπουρώθηκε για αρκετές ώρες εντός του σπιτιού του, πριν εντοπιστεί τελικά από τις αστυνομικές Αρχές σε παρακείμενο οικόπεδο στα Σπάτα.

Η αναβολή της δίκης αποφασίστηκε ώστε να καταθέσει ως μάρτυρας ο άνδρας με τον οποίο ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να είχε διαπληκτιστεί το απόγευμα της Δευτέρας.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για πλήθος πλημμελημάτων, μεταξύ των οποίων παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου-λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάιο του 2025 ο Χρήστος Μαυρίκης τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, λόγω απόπειρας δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή.

