search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 02:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 00:30

Συνελήφθη Χρήστος Μαυρίκης: Κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του

17.02.2026 00:30
mavrikis

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης, που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του στα Σπάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες κρυβόταν σε οικόπεδο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του.

Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα ο 75χρονος πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, προκαλώντας πανικό στους περιοίκους, και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στην οικία του.

Αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες, διαπραγματευτής απέκλεισαν την περιοχή. Τελικά, λίγο μετά τις 12. 30 εντοπίστηκε σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του, όπου είχε κρυφτεί.

Το παρελθόν και οι δικαστικές εκκρεμότητες

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα στο παρελθόν ως «αρχικοριός» στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Παράλληλα, έχει καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας σε βάρος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα. Για την υπόθεση αυτή, τον Μάιο του 2025 είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κατηγορούμενος για κακουργηματική δωροδοκία δικαστή.

Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Το έργο και η πορεία ζωής της πρώτης γυναίκας πρύτανη στη Σορβόννη

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα – Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Νέα «μίνι» κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Red Code σε 4 Περιφέρειες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Καθαρά Δευτέρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
taxi-3
ΕΛΛΑΔΑ

Τα ταξί «τραβούν χειρόφρενο»: Με κινητοποιήσεις διαρκείας απειλούν οι αυτοκινητιστές

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη Χρήστος Μαυρίκης: Κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του

naomi campbell
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: 300 αναφορές στη Ναόμι Κάμπελ – Πώς χρησιμοποιήθηκε για την προσέλκυση νεαρών κοριτσιών

leerdam
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιούτα Λίρνταμ: Έως και 1 εκατ. δολάρια από τη Nike μετά τη «γκρίζα» διαφήμιση στο μπουστάκι της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (Videos)

Arveler
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ:  Η «ασταμάτητη» γυναίκα που κατάφερε να κατακτήσει τη Σορβόννη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη Χρήστος Μαυρίκης: Κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: 53χρονος κατέρρευσε μετά από άσκηση - Κατέληξε από βαρύ καρδιακό επεισόδιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 02:01
taxi-3
ΕΛΛΑΔΑ

Τα ταξί «τραβούν χειρόφρενο»: Με κινητοποιήσεις διαρκείας απειλούν οι αυτοκινητιστές

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη Χρήστος Μαυρίκης: Κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του

naomi campbell
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: 300 αναφορές στη Ναόμι Κάμπελ – Πώς χρησιμοποιήθηκε για την προσέλκυση νεαρών κοριτσιών

1 / 3