Συνελήφθη Χρήστος Μαυρίκης: Κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης, που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του στα Σπάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες κρυβόταν σε οικόπεδο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του.

Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα ο 75χρονος πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, προκαλώντας πανικό στους περιοίκους, και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στην οικία του.

Αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες, διαπραγματευτής απέκλεισαν την περιοχή. Τελικά, λίγο μετά τις 12. 30 εντοπίστηκε σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του, όπου είχε κρυφτεί.

Το παρελθόν και οι δικαστικές εκκρεμότητες

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα στο παρελθόν ως «αρχικοριός» στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Παράλληλα, έχει καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας σε βάρος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα. Για την υπόθεση αυτή, τον Μάιο του 2025 είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κατηγορούμενος για κακουργηματική δωροδοκία δικαστή.

