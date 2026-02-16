Προσωρινό «λουκέτο» στο εργοστάσιο της Βιολάντα στους Ταξιάρχες λόγω ελλείψεων ασφάλειας – Mε απόφαση Κουρέτα

Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας της εταιρίας VITAFREE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. (ΒΙΟΛΑΝΤΑ), στους Ταξιάρχες, αποφάσισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας, λόγω σοβαρών ελλείψεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αναστολή επιβάλλεται βάσει του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 3982/2011, καθώς διαπιστώθηκε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού. Ο κίνδυνος προκύπτει από τη μη ύπαρξη σε ισχύ πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών, καθώς και από την έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης σχετικής μελέτης.

Ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης καλείται να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας για την παραλαβή της απόφασης και να υπογράψει το σχετικό πρακτικό παραλαβής.

Κατά της απόφασης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας, ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Photo: trikalaopinion.gr

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση:

Έλεγχοι για πυρασφάλεια – Με εντολή εισαγγελέα σταμάτησαν οι εργασίες

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα κλιμάκια της Πυροσβεστικής έκαναν φύλλο και φτερό τα δύο εργοστάσια της εταιρείας για έκτακτους ελέγχους για πυρασφάλεια.

Αν και όπως ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί, από σήμερα θα παραμείνει κλειστό και το δεύτερο εργοστάσιο – ιδιοκτησίας Τζιωρτζιώτη – που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας και λειτουργεί με την επωνυμία «Vitafree», «για προγραμματισμένες εργασίες», στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας πραγματοποίησαν ελέγχους πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις. Την Κυριακή, είχε γίνει αντιληπτό από πολίτη ένα σκάμμα, ενημερώθηκε η αστυνομία και με εντολή εισαγγελέα σταμάτησαν οι εργασίες.

Έλεγχος πυρασφάλειας αναμένεται να διενεργηθεί και στο εργοστάσιο του ίδιου επιχειρηματία, το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Λαρίσης – Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υπάρχει μια εμπεριστατωμένη εικόνα για τις εισαγγελικές αρχές, για το τι συμβαίνει με τις άδειες πυρασφάλειας του ίδιου επιχειρηματία στις άλλες επιχειρήσεις.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, μίας και η προανάκριση με τη δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια της εισαγγελέως, Ευτυχίας Μελετοπούλου, προϊσταμένης της Εισαγγελίας Τρικάλων, η οποία θα κρίνει πού θα στρέψει την έρευνα και ποιοι ακόμα πρέπει να καταθέσουν για να δώσουν ένα στίγμα για το πως γίνονταν η λειτουργία της επιχείρησης.

Αυτά θα πρέπει να γίνουν μετά την απολογία του κατηγορουμένου, και από τα όσα θα πει θα αντληθούν στοιχεία που ενδεχομένως θα πρέπει να ερευνηθούν. Οπότε θα υπάρξει μια περαιτέρω έρευνα μέχρι να παραδοθεί η κύρια ανάκριση και να κλείσει και αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

Στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται περισσότερες από 50 καταθέσεις εργαζομένων όλων των βαθμίδων, στελεχών της επιχείρησης, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, καθώς και φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δικηγόροι του θα ζητήσουν 24ωρη ή 48ωρη προθεσμία προκειμένου να προλάβουν να προετοιμαστούν πάνω στον ογκωδέστατο φάκελο με τις 50 καταθέσεις των εργαζομένων, των τεχνικών συμβούλων, ιδιωτών και μη, αυτών που παραγγέλθηκαν από την Εισαγγελία αλλά και το τηλεοπτικό και το φωτογραφικό υλικό που έχει στα χέρια της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για να απολογηθεί πάνω σε αυτά.

Και η υπερασπιστική του γραμμή, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αφορά στη διάχυση των ευθυνών σε όσους υπέγραψαν έγγραφα. Ο τοπογράφος μηχανικός που υπέγραψε έγγραφο όπου το υπόγειο είναι αδήλωτο, οι μηχανολόγοι μηχανικοί που υπέγραψαν μελέτη για να εγκατασταθούν οι σωληνώσεις στο υπόγειο χώρο, χωρίς να έχουν τις προβλεπόμενες από το νόμο προστατευτικές δικλείδες.

Σημειώνεται επίσης, ότι σύμφωνα με τις καταθέσεις, προκύπτει ότι η διοίκηση του εργοστασίου είχε πάρει δύο προσφορές από τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να βελτιωθούν τυχόν αστοχίες που υπήρχαν στη συγκεκριμένη κατασκευή αλλά τελικά δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, εξαιτίας του κόστους της αλλά και γιατί έπρεπε να κλείσει το εργοστάσιο για μία εβδομάδα.

«Πρέπει να αναθεωρήσουμε το σύνολο της νομοθεσίας»

Στην εκπομπή του ΕΡΤnews “Live Now” φιλοξενήθηκε ο Μιχάλης Χάλαρης αντιστράτηγος ε. α. Πυροσβεστικού Σώματος και καθηγητής Χημείας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος ανέφερε:

«Φαίνεται ότι η διαρροή γινόταν με τέτοιο ρυθμό, που δεν εντοπίστηκε από τη βαλβίδα ασφαλείας της δεξαμενής του προπανίου και αυτό αναδεικνύει ένα κενό ασφαλείας. Ένα δεύτερο κενό ασφαλείας, προκύπτει από την τοποθέτηση της σωλήνος που θα έπρεπε να υπάρξει μια προφύλαξη. περιμένουμε πάρα πολλά από τους τεχνικούς πραγματογνώμονες που έχει ορίσει η ελληνική δικαιοσύνη για να δούμε ποια ήταν η σύνθεση του μετάλλου και αν πληρούσε τις προδιαγραφές με τις οποίες όφειλε να είχε γίνει η εγκατάσταση.»

Συνεχίζοντας ο Μ. Χάλαρης πρόσθεσε ότι: «Αυτό το ατύχημα είναι μια μελέτη περίπτωσης η οποία πρέπει να μας κάνει να αναθεωρήσουμε πλέον το σύνολο της ελληνικής εθνικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τις σωληνώσεις εγκατάστασης δικτύωσης που σχετίζονται με προπάνιο, υγραέριο και βουτάνιο.

Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση, ολιστική προσέγγιση και νομίζω ότι το οφείλουμε στη μνήμη των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους να αναθεωρηθεί όλο το πλαίσιο. Είμαστε σε μια σύγχρονη εποχή, τα οποία όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν λυθεί με απλούς αισθητήρες και με δικτύωση που θα έπιανε την παραμικρή διαρροή».

«Σίγουρα έχουμε παρωχημένο νομικό πλαίσιο, αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο “χτυπάει” σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση, πέρα από πράξεις και παραλείψεις που θεωρώ ότι πρέπει να έχουν γίνει».

Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε περισσότερα για την υπόθεση

Μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews Radio 105,8 «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Χρήστος Πατούνας, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων «Βιολάντα», ανέφερε ότι αναμένονται εξελίξεις καθώς «θα πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας, οπότε θα ξέρουμε περισσότερα για την υπόθεσή μας, δεδομένου ότι μέχρι τώρα ως υπεράσπιση της κατηγορίας δεν είχαμε πρόσβαση και τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι από αυτά που είναι αναρτημένα στη Διαύγεια. Σε αυτά, φαίνεται ότι το εργοστάσιο μετά τις 19/02/2022 δεν είχε άδεια λειτουργίας, γιατί η άδεια αυτή ήταν προσωρινή, είχε χορηγηθεί στις 19/02/2020, για δύο χρόνια με τον όρο της μετάθεσης των δεξαμενών κατά δύο μέτρα από τα 5,5 μέτρα από το όριο στα 7,5 μέτρα. Οπότε στο πλαίσιο αυτό σίγουρα θα είχαν αντικατασταθεί οι σωλήνες, οι σάπιοι που ήταν κάτω και δεν θα είχαμε το ατύχημα».

Πρόσθεσε δε ότι «αυτό δεν έγινε ποτέ: ποτέ δεν έγινε η μετατόπιση, ποτέ δεν έγινε η αλλαγή των σωλήνων. Και το σημαντικότερο απ’ όλα, είναι ότι στη Διαύγεια δεν έχουμε ανάρτηση καμίας περαιτέρω άδειας λειτουργίας, είτε παράτασης στην ουσία της άδειας λειτουργίας, είτε διακοπής. Στην τελευταία παράγραφο η άδεια του 2020 έλεγε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα εφαρμοστεί το άρθρο 29 του σχετικού νόμου του 2011, όπου αναγκαστικά θα γίνει η διακοπή, η οποία θα είναι είτε οριστική, είτε προσωρινή, είτε μερική, είτε ολική. Δεν έγιναν αυτά και οδηγηθήκαμε στην έκρηξη. Αλλά όλα αυτά τα λέω με την επιφύλαξη ότι θα πάρουμε όλα τα στοιχεία από μέσα, από τη δικογραφία (…)».

Μεταξύ άλλων, επισήμανε: «Την προσωρινή άδεια λειτουργίας τότε την έδωσε η Διεύθυνση Ανάπτυξης των Τρικάλων, δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποχρέωση στην ουσία να εφαρμόσει το νόμο. Έχουμε τους νόμους και έχουμε και τους υπαλλήλους οι οποίοι τους εφαρμόζουν ή δεν τους εφαρμόζουν. Αυτοί φέρουν την ευθύνη». Ως προς το όταν παρήλθε η διετία, για το αν έπρεπε να επανέλθει η υπηρεσία από μόνη της και να θέσει το θέμα, ο κ. Πατούνας τόνισε “Φυσικά, αυτονόητο είναι διότι, η απόφαση αυτή είχε γνωστοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες και θα έπρεπε στην ουσία στις 20 του μηνός να τους καλέσει και να τους πει ότι, διακοπή λειτουργίας διότι, δεν συμμορφωθήκατε“.

Τέλος, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι το γεγονός ότι στη Διαύγεια δεν βγήκε η απόφαση διακοπής. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο της λειτουργίας. Δεν έχουμε ούτε μία παράταση, γιατί θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να προσφύγουν αυτοί και να κάνουν ένσταση (το λέει στο τέλος ότι κατά της απόφασης να κάνουν μία ένσταση στην οποία να λένε ότι η απόσταση δεν είναι αυτή, είναι κάτι άλλο), διότι τώρα τελευταία έχει βγει και ένα τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και αποτύπωσης των κτιρίων και των δεξαμενών αυτών σε σχέση με το όριο και την εμφανίζουν ότι είναι στα 7 μέτρα και 60. Ως δια μαγείας δηλαδή ξαφνικά έχουμε απόσταση 7 και 60 αντί για 5,5».

Διαβάστε επίσης:

Φυλακές Δομοκού: Είχε γίνει έλεγχος στο κελί του 43χρονου δολοφονηθέντα πριν 25 ημέρες – Τι είχε εντοπιστεί, τα αναπάντητα ερωτήματα

Δεν αποκλείουν το σενάριο της ανθρωποκτονίας οι ελληνικές Αρχές για την υπόθεση της νεκρής ισραηλινής παραγωγού

Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Το έργο και η πορεία ζωής της πρώτης γυναίκας πρύτανη στη Σορβόννη