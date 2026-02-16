Φυλακές Δομοκού: Είχε γίνει έλεγχος στο κελί του 43χρονου δολοφονηθέντα πριν 25 ημέρες – Τι είχε εντοπιστεί, τα αναπάντητα ερωτήματα

Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» σχετικά με τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού το απόγευμα της Κυριακής, 15/2.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στις 20 Ιανουαρίου, στελέχη της ΔΑΟΕ είχαν πραγματοποιήσει έλεγχο στο κελί του Έλληνα ισοβίτη, κατά την οποία δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο κελί του 43χρονου εντοπίστηκε μόνο ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε.

Την ίδια ώρα, παραμένει αδιευκρίνιστο με ποιον τρόπο το περίστροφο κατέληξε στα χέρια του ισοβίτη, αλλά και πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα σε χώρο όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Επιπλέον, διερευνάται πώς ο Έλληνας βαρυποινίτης έφτασε έως το αρχιφυλακείο οπλισμένος, δεδομένου ότι για να φτάσει εκεί έπρεπε να διασχίσει τρεις διαδοχικές πόρτες, τις οποίες ανοίγουν αποκλειστικά οι φύλακες.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σε βάρος του Βούλγαρου βαρυποινίτη που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 43χρονο έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Στην πράξη, όμως, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται και οι τρεις παρόντες στο συμβάν, συμπεριλαμβανομένου του αρχιφύλακα, για τον οποίο υπήρχαν ήδη προβληματισμοί σχετικά με τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του.

Μάλιστα, η διοίκηση των φυλακών τού είχε ζητήσει να παραιτηθεί για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Εκείνος είχε υποβάλει την παραίτησή του, παραμένοντας ωστόσο στη θέση του μέχρι να οριστεί αντικαταστάτης.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε αποφασιστεί η μεταγωγή του Έλληνα βαρυποινίτη σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα, εξέλιξη που φαίνεται να είχε προκαλέσει ένταση ανάμεσα σε εκείνον και τον αρχιφύλακα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την ώρα του περιστατικού στο αρχιφυλακείο βρίσκονταν ο αρχιφύλακας και ο Βούλγαρος κρατούμενος που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στη Βούλα τον Οκτώβριο του 2018. Παρών -ή σε κοντινή απόσταση- φέρεται να ήταν, επίσης, ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι.

Το θύμα, 43 ετών, εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία της 37χρονης Χριστίνα Κλουτσινιώτη τον Ιούνιο του 2020 στον Άγιο Σώστη Ζακύνθου. Επιπλέον, είχε προκύψει εμπλοκή του και στη δολοφονία του συντρόφου της, Ντίμη Κορφιάτη, που διαπράχθηκε στο ίδιο νησί έναν χρόνο αργότερα.

Η δολοφονία του 43χρονου σημειώθηκε στις 18:45 το απόγευμα της Κυριακής. Εκείνη την ώρα οι κρατούμενοι όφειλαν να βρίσκονται στα κελιά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος εισήλθε οπλισμένος στο γραφείο του αρχιφύλακα, όπου βρίσκονταν ο 39χρονος Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας.

Κατά τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος όρμησε, αφαίρεσε το όπλο από τον Έλληνα βαρυποινίτη -ο οποίος φέρεται να είχε πρόθεση να σκοτώσει τον αρχιφύλακα- και, στη διάρκεια της συμπλοκής, τον πυροβόλησε. Συνολικά ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί, με δύο σφαίρες να καταλήγουν στο κεφάλι του 43χρονου.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά αν τα γεγονότα συνέβησαν όπως περιγράφονται από τους εμπλεκόμενους ή αν πρόκειται για διαφορετικό σενάριο, όπως ενδεχόμενη «παγίδα θανάτου» κατόπιν εξωτερικής εντολής, που επιχειρείται να παρουσιαστεί ως πράξη αυτοάμυνας.

Από τις μέχρι στιγμής καταθέσεις κρατουμένων, ορισμένοι επιβεβαιώνουν την εκδοχή των πρωταγωνιστών, άλλοι δηλώνουν ότι δεν αντιλήφθηκαν τίποτα και άλλοι ότι αγνοούν πλήρως τι συνέβη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με έμφαση στα κενά ασφαλείας των φυλακών.

Κλιμάκιο του ελληνικού FBI από την Αθήνα, παρουσία εισαγγελέα, λαμβάνει καταθέσεις για τη δολοφονία του 43χρονου, ενώ το περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για ανάλυση DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

