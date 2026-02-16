Τραγωδία στη Λούτσα: Είχε ξαναπάρει κρυφά το αυτοκίνητο ο 15χρονος οδηγός – Η αποκάλυψη συμμαθητή του 

Αναπάντητη παραμένει σειρά ερωτημάτων σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, το οποίο κόστισε τη ζωή ενός 15χρονου. Την ίδια ώρα, μαρτυρία φίλου των τριών ανηλίκων που επέβαιναν στο μοιραίο ΙΧ, υποστηρίζει ότι ο 15χρονος οδηγός είχε πάρει και στο παρελθόν το αυτοκίνητο, κρυφά από τους γονείς του.

Μιλώντας στο Live News ο φίλος του 15χρονου οδηγού ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο ανήλικος οδηγός είχε μάθει να οδηγεί από τον πατέρα του. Σε ερώτηση σχετικά με το αν οδηγούσε πραγματικά ο 15χρονος -καθώς οι συγγενείς του υποστηρίζουν ότι δεν ήταν αυτός-, ο φίλος του απαντά πως «θέλουν να ρίξουν το φταίξιμο αλλού».

Τι είπε ο φίλος των παιδιών

Δεν έχω κουράγιο. Το είχαν ξανακάνει (σ.σ. να πάρουν το αυτοκίνητο)

Τους μίλησες στο νοσοκομείο;

Ναι, και αυτοί στεναχωρημένοι είναι.

Έχουμε βγάλει άκρη ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο;

Ο 15χρονος, το είχε ξαναπάρει το αυτοκίνητο.

Η μαμά του το ήξερε;

Όχι, ήταν στη δουλειά.

Του είχε δείξει κάποιος να οδηγεί;

Δεν ξέρω, το είχε ξαναπάρει, μας το είπε πει.

Αυτός μάθαινε μόνος του;

Δεν ξέρω, νομίζω έμαθε με τον πατέρα του.

Αυτός ο οδηγός λένε οι γονείς του ότι δεν οδηγούσε ο ίδιος και ότι το πήρε ένας φίλος του.

Να ρίξουν το φταίξιμο θέλουν. Τον βρήκαν στη θέση του συνοδηγού, πώς γίνεται να οδηγούσε αυτός;

Αυτός που πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου είναι αυτός που οδηγούσε;

Ναι.

Είχαν ξαναμπεί στο αυτοκίνητο;

Πήγαιναν βόλτες, ναι.

Άρα δεν είναι ότι το πήρε μια φορά;

Ναι.

Έχει καταλάβει τι έχει κάνει;

Έχει μετανιώσει χίλιες φορές.

Εσύ έχεις μπει ποτέ στο αυτοκίνητο μαζί του όταν οδηγούσε;

Είχα μπει μια φορά.

Οδηγούσε καλά;

Εντάξει δεν… δεν ξέρω, μάθαινε νομίζω.

Σημειώνεται ότι η μητέρα του 15χρονου οδηγού μιλώντας στο Mega δήλωσε ότι ο γιος της δεν γνώριζε να οδηγεί και ότι ο φίλος του ήταν εκείνος που τον έπεισε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Όπως είπε: «Τώρα έχει πάθει σοκ. “Μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα; Τι κάναμε μαμά;”. Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε “πάρε το κλειδί και το αμάξι”, γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα να οδηγήσει. Ήρθαν μαζί στο σπίτι, πήρανε τα κλειδιά, πήραν το αμάξι».

Από την πλευρά του ο πατέρας του 15χρονου οδηγού σημείωσε: «Είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο, έχει τρόμο. Σκέφτεται γιατί έτσι, γιατί αλλιώς».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 13/2, στη Λούτσα, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 15χρονου και τον τραυματισμό δύο συνομήλικών του.

Το τροχαίο έγινε στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος. Όπως έγινε γνωστό, ένας από τους ανήλικους πήρε κρυφά τα δεύτερα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας του. Ενώ οδηγούσε το όχημα με μεγάλη ταχύτητα, ο 15χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός φίλου του.

