13.02.2026 21:36

Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο με τον νεκρό 15χρονο – Οι ανήλικοι πήραν κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου, «τι έκανα Θεέ μου»

13.02.2026 21:36
troxaio loutsa anilikoi – new

Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα τριών ανήλικων παιδιών με το αυτοκίνητο του πατέρα του ενός, στη Λούτσα, όταν σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα ο ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο και οι δύο φίλοι του τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, όταν το Ι.Χ. που οδηγούσε ο ένας 15χρονος, εξετράπη της πορείας του.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμα δύο ανήλικοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν ελαφρά τραύματα και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μια κινητή ιατρική ομάδα καθώς και αστυνομικές δυνάμεις.

Ο ανήλικος οδηγός πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα του

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο ανήλικος που οδηγούσε φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα του εν αγνοία του, για να πάει βόλτα μαζί με τους φίλους του.

Στη διασταύρωση Δημοκρατίας και Σωτήρος, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Συγκεκριμένα, το όχημα προσέκρουσε στο κράσπεδο του πεζοδρομίου και στη συνέχεια καρφώθηκε σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα ο 15χρονος να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο υπάρχουν κομμάτια από το αυτοκίνητο, τζάμια, θραύσματα, αλλά και το πίσω φανάρι του αυτοκινήτου.

Από την Τροχαία εξετάζεται η πιθανότητα ανάπτυξης ταχύτητας στο σημείο όπου το όριο είναι μόλις 30 χλμ./ώρα και πρόκειται για διασταύρωση.

Μάρτυρες περιγράφουν τις δραματικές στιγμές, με τον οδηγό να φωνάζει “τι έκανα Θεέ μου” μετά το συμβάν, εκφράζοντας την απόγνωσή του.

«Τα ασθενοφόρα ήρθαν αμέσως. Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Ακούσαμε έναν θόρυβο αλλά δεν ξέραμε από τι προκλήθηκε», ανέφερε επίσης μάρτυρας.

