Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε κακούργημα το κατηγορητήριο για τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε βαθμό κακουργήματος αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των εμπλεκομένων για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο πέντε εργατριών.
Οι τρεις που είχαν συλληφθεί μέσα στο πρώτο 24ωρο μετά το δυστύχημα, δηλαδή ο ιδιοκτήτης της μονάδας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, είχαν οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελέως, ωστόσο τότε είχαν αφεθεί ελεύθεροι, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.
Ωστόσο, καθώς η έρευνα φέρνει στο φως νέα στοιχεία, σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις και οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να κληθούν εκ νέου άμεσα ενώπιον Εισαγγελέως και Ανακρίτριας.
Διαβάστε επίσης:
Λεωφόρος Σχιστού: Οδηγός διήνυσε 1,5 χιλιόμετρο με την… όπισθεν (Video)
Copernicus: Δείτε την πορεία της αφρικανικής σκόνης που έρχεται το Σάββατο στη χώρα μας (Video)
Γυναίκα με πρόβλημα όρασης δέχθηκε παρενόχληση στην Καλλιθέα: «Μου σήκωσε το μπαστούνι και με άγγιξε»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.