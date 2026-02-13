Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε κακούργημα το κατηγορητήριο για τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη

Σε βαθμό κακουργήματος αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των εμπλεκομένων για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο πέντε εργατριών.

Οι τρεις που είχαν συλληφθεί μέσα στο πρώτο 24ωρο μετά το δυστύχημα, δηλαδή ο ιδιοκτήτης της μονάδας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, είχαν οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελέως, ωστόσο τότε είχαν αφεθεί ελεύθεροι, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Ωστόσο, καθώς η έρευνα φέρνει στο φως νέα στοιχεία, σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις και οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να κληθούν εκ νέου άμεσα ενώπιον Εισαγγελέως και Ανακρίτριας.

