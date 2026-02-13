search
Copernicus: Δείτε την πορεία της αφρικανικής σκόνης που έρχεται το Σάββατο στη χώρα μας (Video)

Νέο κύμα μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, μετά την πρόσκαιρη παύση των βροχοπτώσεων.

Οι προβλέψεις του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) καταγράφουν την πορεία του νέφους σκόνης προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο σχετικό βίντεο αποτυπώνεται η μετακίνηση του αφρικανικού νέφους προς την Ελλάδα και τα Βαλκάνια μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα μεταφέρουν σημαντικές ποσότητες σκόνης από περιοχές της Αλγερίας και της Λιβύης προς την ανατολική Μεσόγειο. Το φαινόμενο θα επηρεάσει αρχικά την ανατολική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φτάνοντας και στα βόρεια τμήματα.

Tο επεισόδιο θα διαρκέσει έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με κορύφωση την Κυριακή. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων αναμένονται στη νότια και κεντρική Ελλάδα,  Κρήτη, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

