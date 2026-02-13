«Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας» – «Πλημμύρισαν» το κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, ολονυχτία στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ

Για ολονύχτια παραμονή στο Σύνταγμα ετοιμάζονται οι αγρότες, μετά την ολοκλήρωση του μεγαλειώδους αγροτικού συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έφτασαν έξω από τη Βουλή με δεκάδες τρακτέρ και καταχειροκροτούμενοι από άλλους επαγγελματικούς κλάδους και πολίτες που βρέθηκαν εκεί για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους στον αγώνα τους.

Οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι διαμήνυσαν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν σταθμευμένα όλο το βράδυ στην πλατεία και θα αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, με τους ίδιους να σημειώνουν ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.

Το μεγάλο συλλαλητήριο, με τους χιλιάδες διαδηλωτές, ξεκίνησε με ομιλίες εκπροσώπων των αγροτών και των κτηνοτρόφων, που μίλησαν για τον αγώνα επιβίωσης που κάνουν και τονίζοντας όι θα συνεχίσουν να διεκδικούν τα αιτήματά τους.

Κώστας Τζέλλας: «Αρνούμαστε να δεχθούμε τον ξεκληρισμό – Ο αγώνας μας συνεχίζεται μέχρι τη νίκη»

Με την ομιλία του Κώστα Τζέλλα, από το μπλόκο Ε – 65 και τη γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων άνοιξε το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

«Μπράβο σε όλους μας που συνεχίζουμε έναν αγώνα μεγάλο» είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ, που επί 55 μέρες στα μπλόκα μας στηρίζατε ηθικά, μας δίνατε δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα για το σήμερα και για το αύριο». Σημείωσε ότι «αρνούμαστε να δεχθούμε τον ξεκληρισμό των κτηνοτρόφων. Θέλουμε την ύπαιθρο ζωντανή και τον αγώνα θα τον συνεχίσουμε μέχρι τέλους».

Τόνισε πως «θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και με το συλλαλητήριο σήμερα που σίγουρα στέλνει το μήνυμα, αλλά και με άλλες μορφές κλιμάκωσης. Και να είναι σίγουρη και η κυβέρνηση ότι τα μπλόκα θα ξαναστηθούν και μπορεί να κρατήσουν παραπάνω από 55 μέρες. Εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας, δεν υποχωρούμε, είτε με τα πόδια, είτε με τα τρακτέρ. Όλοι μαζί, μαζί με τη δική σας βοήθεια. Γιατί τον αγώνα το δικό μας τον κάνατε δικό σας αγώνα και σας ευχαριστούμε».

Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννη Τουρτούρα. «Εμείς στον Προμαχώνα είπαμε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί μέχρι να κερδίσουμε», είπε.

«Μπορεί τα μπλόκα να σταμάτησαν αλλά ο αγώνας συνεχίζεται και για αυτό εμείς είμαστε εδώ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, Λάζαρος Ουζουνίδης.

Κατέληξε πως «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και έχουμε χορτάσει λόγια και είναι καιρός να γίνουν πράξεις, για αυτό είμαστε εδώ».

Ρίζος Μαρούδας: Τρόφιμα θα υπάρχουν αλλά θα είναι εξαγόμενα και μεταλλαγμένα

«Μαζευτήκαμε εδώ γιατί το οφείλαμε στον λαό της Ελλάδας, στον εαυτό μας, στον αγώνα μας, στην ενότητα που επιτεύχθηκε 55 μέρες και στα αιτήματά μας που μένουν ανικανοποίητα και είναι αιτήματα επιβίωσης», είπε μεταξύ άλλων από το Σύνταγμα ο αγροτοσυνδικαλιστής, Ρίζος Μαρούδας.



«Ο πρωτογενής τομέας έχει μπει στο στόχαστρο γιατί δεν θέλουν ούτε φτηνά ούτε ποιοτικά προϊόντα. Θέλουν να μας σπρώξουν στη φυγή για αυτό δεν ικανοποιούν τα αιτήματα μας. Τρόφιμα θα υπάρχουν αλλά θα είναι εξαγόμενα και μεταλλαγμένα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Χανίων: «Μετά σχεδόν δύο μήνες στα μπλόκα, η κυβέρνηση συνεχίζει την κοροϊδία»

Θέση απέναντι από τη Βουλή πήραν από νωρίς το απόγευμα αγρότες από τα Χανιά.

Κρατώντας σημαίες που υψώνουν εδώ και χρόνια στους αγώνες τους ήρθαν στην Αθήνα να διαμαρτυρηθούν καθώς θεωρούν ότι παρά την πολυήμερη κινητοποίηση που πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα δεν δικαιώθηκαν μια σειρά αποκλειστικά αιτήματα που έχουν διατυπώσει, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Την ασφυκτική κατάσταση που αντιμετωπίζουν υπογράμμισε στο Orange Press Agency ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θεόδωρος Ραϊσάκης: «Μετά σχεδόν δύο μήνες στα μπλόκα, η κυβέρνηση συνεχίζει την κοροϊδία, λέγοντας ότι μας ικανοποίησε τα περισσότερα αιτήματα. Δυστυχώς, δεν μας έδωσε σχεδόν απολύτως τίποτα. Ακόμα και για το ρεύμα, που είπε 7 λεπτά, τα μπλε τιμολόγια που δίνει -που είναι υποτίθεται σταθερά- είναι 8,5 λεπτά. Εμείς ζητούσαμε 7 και δεν μας έδωσε τίποτα. Για τις εγγυημένες τιμές, ούτε καν το συζήτησε. Για τα εμβόλια των ζώων που θανατώνονται, ούτε καν το συζήτησε. Για το κόστος παραγωγής, ούτε καν το συζήτησε».

Ο κ. Ραϊσάκης τόνισε ότι η παρατεταμένη κρίση που επικρατεί στην ύπαιθρο έχει φέρει τους αγρότες σε πλήρες αδιέξοδο και σε ένα σημείο «που πλέον δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας. Πρέπει να σηκωθούμε να πάμε μετανάστες εμείς αν δεν μας δώσει κάτι· είμαστε τελειωμένοι».

Προκειμένου να δείξει πόσο απελπιστική είναι η κατάσταση ο πρόεδρος των αγροτών στα Χανιά ανέφερε πως το ταξίδι από την Κρήτη, παρότι μεγάλο, επέφερε πολύ μικρή κόπωση μπροστά σε αυτό που βιώνουν καθημερινά: «Κούραση νιώθουμε στα χωράφια μας που δεν πληρωνόμαστε τον κόπο που κάνουμε, δεν μπορούμε να πληρωθούμε την παραγωγή μας».

Γεώργιος Μπούλος: «Δεν πήραμε ποτέ τίποτα, μόνο κοροϊδία»

Για εμπαιγμό από την πλευρά των αρμοδίων έκανε λόγο ο Γεώργιος Μπούλος από τον Αγροτικό Σύλλογο Νεμέας, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα μαζί με τους αγρότες της Αργολίδας.

«Φάγαμε πολλές μέρες στον δρόμο, στο μπλόκο στην αρχαία Νεμέα, και δεν πήραμε ποτέ τίποτα, μόνο κοροϊδία» ανέφερε με πικρία. Προειδοποίησε μάλιστα πως οι κινητοποιήσεις θα έχουν διάρκεια, υπογραμμίζοντας ότι «είχαμε προειδοποιήσει ότι θα ανέβουμε στην Αθήνα και αν χρειαστεί θα μείνουμε και θα ξαναέρθουμε μέχρι να αλλάξει κάτι, αλλιώς δεν θα έχει Έλληνες αγρότες σε λίγα χρόνια», ανέφερε μιλώντας στο Orange Press.

​Σύμφωνα με τον κ. Μπούλο, τα ζητήματα έχουν αναλυθεί διεξοδικά, από τη συμφωνία Μερκοσούρ μέχρι το κόστος των φυτοφαρμάκων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Το θέμα είναι ότι δεν μας ακούει κανένας και γι’ αυτό ήρθαμε με τα τρακτέρ μας» τόνισε και συμπλήρωσε πως «κάποια στιγμή τα τρακτέρ θα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπετε». Κατέληξε με μια δυσοίωνη πρόβλεψη για την οικονομία, σημειώνοντας ότι «κοντά σε εμάς θα φύγουν πάρα πολλοί κλάδοι και πολύς κόσμος, και να δούμε τότε η κάθε κυβέρνηση τι θα κάνει».

«Σαν νέος αγρότης σκέφτομαι να τα παρατήσω»

Αγρότες από τη Φθιώτιδα και την Κορινθία, μιλώντας στο Orange Press Agency, περιγράφουν ένα αδιέξοδο που απειλεί την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, κάνοντας λόγο για συνεχή αδιαφορία από την πλευρά της πολιτείας.

​Ένας 22χρονος ελαιοπαραγωγός από το Ηλιοκλάδι Λαμίας, ο οποίος συμμετέχει δυναμικά στο συλλαλητήριο, περιέγραψε με μελανά χρώματα την καθημερινότητά του στην ύπαιθρο. «Έχω κατέβει για ένα μεγάλο συλλαλητήριο γιατί η κυβέρνηση δεν ακούει τα αιτήματά μας και όλα πάνε χαμένα» σημείωσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην προσωπική του μάχη, υπογράμμισε ότι «σαν νέος αγρότης σκέφτομαι να τα παρατήσω, να σηκωθώ να φύγω, αλλά δεν βγαίνει κάπου όλο αυτό».

​Παρά τις δυσκολίες, ο νεαρός αγρότης εξήγησε πως η ενασχόληση με τη γη είναι κάτι που «περνάει από γενιά σε γενιά, είναι μικρόβιο στο αίμα από τους γονείς και συνεχίζουμε», καθώς, όπως αναρωτήθηκε, «ποιος κάνει κάτι χωρίς να του αρέσει;». Εστίασε ιδιαίτερα στη χαοτική διαφορά των τιμών από το χωράφι στο ράφι, λέγοντας πως «το πιο βασικό είναι το κόστος παραγωγής και οι υψηλότερες τιμές στα προϊόντα μας, ώστε να είναι χαμηλότερες στον καταναλωτή». Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την τιμή του ψωμιού, τονίζοντας ότι «όταν εγώ πουλάω με είκοσι λεπτά το κιλό το σιτάρι και εσύ πας φέρνεις το ψωμί σου με τρία ευρώ στον φούρνο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά».

Δ. Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τους αγρότες και κτηνοτρόφους

«Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τους αγρότες και κτηνοτρόφους εδώ και τώρα. Πρέπει να πάρουν ανάσα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ από το πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα.

«Από σήμερα πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση για μείωση του κόστους παραγωγής, για να μπορούν να ανασάνουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας. Να μπορεί να γίνει εμβολιασμός για την ευλογιά στα κοπάδια, και βεβαίως να αναπληρωθεί το ζωικό κεφάλαιο», τόνισε και κατέληξε:

«Είμαστε στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως πάντα έτσι και τώρα συνεχίζουμε τον αγώνα».

Σ. Φάμελλος: Εμείς εκπροσωπούμε τους τίμιους αγρότες και όχι τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

«Εμείς εκπροσωπούμε τους τίμιους αγρότες και όχι τους ‘Φραπέδες’ και τους ‘Χασάπηδες’ και τις ‘γαλάζιες ακρίδες’ του κ.Μητσοτάκη», αναφέρει σε δήλωσή του από το αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, και προσθέτει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ, δίπλα στους αγρότες, όπως είμαστε τους τελευταίους μήνες σε όλα τα μπλόκα της Ελλάδας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ, δίπλα στους αγρότες, όπως είμαστε τους τελευταίους μήνες σε όλα τα μπλόκα της Ελλάδας.



Γιατί αυτούς τους αγρότες εκπροσωπούμε και όχι τους «Φραπέδες», τους «Χασάπηδες» και τις «γαλάζιες ακρίδες» του κ.Μητσοτάκη.



Όπως στηρίξαμε τους αγρότες στο… pic.twitter.com/N1lm4sRIrv — Socratis Famellos (@SFamellos) February 13, 2026

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Όπως στηρίξαμε τους αγρότες στο Ευρωκοινοβούλιο και αναστείλαμε την καταστροφική συμφωνία της Mercosur, έτσι είμαστε και δίπλα στα δίκαια αιτήματα τους. Γιατί η κυβέρνηση τους εμπαίζει, και για το πετρέλαιο, και για το ρεύμα και για τις αποζημιώσεις.

Απαιτούμε μείωση του κόστους παραγωγής, αγροτικό πετρέλαιο χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αγροτικό ρεύμα στα 0,06ευρώ/kWh.

Απαιτούμε να δοθεί αποζημίωση για όλο το ζωικό κεφάλαιο για να υπάρχει ελληνική κτηνοτροφία.

Να υπάρχει αναστολή των υποχρεώσεων και προς το Δημόσιο, αλλά και προς τα funds και τις τράπεζες που αμφισβητούν την περιουσία των αγροτών.

Και ταυτόχρονα, θέλουμε να επιστραφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στους τίμιους αγρότες και αγρότισσες. Αυτός ο αγώνας είναι τίμιος γιατί στοχεύει και στο να μείνουν οι αγρότες στην ύπαιθρο, αλλά και να έχουν φτηνά προϊόντα οι καταναλωτές».

Στο Σύνταγμα βρέθηκε επίσης ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι του συνεταιριστικού κινήματος της χώρας.

Πώς κινήθηκαν τα τρακτέρ στην Αθήνα

Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους πέρασαν από τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας επευφημούμενοι από το πλήθος που συγκεντρώθηκε για συμπαράσταση αλλα και τους περαστικούς.

Όπως ανέφεραν οι αγρότες, ήρθαν στην πρωτεύουσα καθώς οι προτάσεις της κυβέρνησης δεν τους καλύπτουν.

Ήδη, από νωρίς το πρωί έφτασαν στην Αττική αγρότες από την Κρήτη, ενώ από τις Αφίδνες τα τρακτέρ ξεκίνησαν για το Σύνταγμα, αφού πρώτα απολυμάνθηκαν τα μηχανήματα λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Το κονβόι των τρακτέρ, των ιδιωτικών οχημάτων και των πούλμαν κατευθύνθηκε στο κέντρο της Αθήνας μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολούθως από τη λεωφόρο Αθηνών, από την πλατεία Καραϊσκάκη και κινήθηκε ανάποδα στην Αγίου Κωνσταντίνου με κατεύθυνση προς Ομόνοια και ανάποδα στην Πανεπιστημίου μέχρι το Σύνταγμα.

Περίπου στις 11 το πρωί είχαν φτάσει στις Αφίδνες τα πρώτα εννέα τρακτέρ από τη Φθιώτιδα και το μπλόκο του Μπράλου. Τα φορτηγά που μετέφεραν τα τρακτέρ, σταμάτησαν στη γέφυρα Καπανδριτίου και η Τροχαία -συνοδεία περιπολικών- τα οδήγησε σε συγκεκριμένο χώρο στον παράδρομο των διοδίων όπου ξεφόρτωσαν τα αγροτικά μηχανήματα και τα τρακτέρ.

Τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές στάθμευσαν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές κινήθηκαν πεζοί προς τη Βουλή.

Στην Αθήνα έφθασαν και αγρότες από την Κρήτη, με ομάδες από τα Χανιά και το Ηράκλειο να αποβιβάζονται νωρίς το πρωί στον Πειραιά.

