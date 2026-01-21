search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

21.01.2026 09:45

Τι έκανε κυβέρνηση και αγρότες να φτάσουν στην αποχώρηση των τρακτέρ από τους δρόμους

Ένα κρίσιμο εύρημα από τις δημοσκοπήσεις του Ιανουαρίου φαίνεται να είναι από τα πιο καταλυτικά στοιχεία για τον τερματισμό των αγροτικών μπλόκων.

Σύμφωνα με αυτό το εύρημα, η κοινή γνώμη είχε αρχίσει να σχηματίζει την άποψη μετά τις γιορτές ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα των αγροτών.

Όπως αναφέρει η Opinion Poll από 8% που ήταν το ποσοστό αυτό τον Δεκέμβριο και ειδικά στις αρχές των κινητοποιήσεων, αυξήθηκε πλέον στο 33%. Ασχέτως εάν όντως υπήρξε πραγματική ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αγροτικά αιτήματα, το στοιχείο αυτό διαμόρφωσε ένα νέο σκηνικό και ως προς τις διαθέσεις της κοινωνίας, αλλά και ως προς την τακτική της του Μαξίμου.   

Προφανώς το κατάλαβαν και στα μπλόκα οι πιο έμπειροι αγροτοσυνδικαλιστές κι έτσι φτάσαμε στη λήξη αυτής της μεγάλης κινητοποίησης. Μέχρι την επόμενη βέβαια…

