Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται οι Γροιλανδία λόγω της πρόθεσης που έχει εκφράσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει ειρηνικά ή μη το αρκτικό νησί.

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μεταφέρθηκαν στο Γροιλανδία.

«Φοβερό κρύο στη Γροιλανδία έφυγαν οι Ευρωπαίοι σε 24 ώρες», σχολίασε ειρωνευόμενος τους ευρωπαίους ηγέτες.

