Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται οι Γροιλανδία λόγω της πρόθεσης που έχει εκφράσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει ειρηνικά ή μη το αρκτικό νησί.
Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μεταφέρθηκαν στο Γροιλανδία.
«Φοβερό κρύο στη Γροιλανδία έφυγαν οι Ευρωπαίοι σε 24 ώρες», σχολίασε ειρωνευόμενος τους ευρωπαίους ηγέτες.
Διαβάστε επίσης
Ο Φειδίας θέλει να συνεργαστεί με την Καρυστιανού αλλά δεν παίρνει το μέρος της για τις αμβλώσεις
Τι ακριβώς εκπροσώπησαν οι κυβερνητικοί που πήγαν στην κηδεία της Ειρήνης;
Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.