search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 18:05
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 17:13

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

20.01.2026 17:13
panos-kammenos

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται οι Γροιλανδία λόγω της πρόθεσης που έχει εκφράσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει ειρηνικά ή μη το αρκτικό νησί. 

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μεταφέρθηκαν στο Γροιλανδία.

«Φοβερό κρύο στη Γροιλανδία έφυγαν οι Ευρωπαίοι σε 24 ώρες», σχολίασε ειρωνευόμενος τους ευρωπαίους ηγέτες. 

Διαβάστε επίσης

Ο Φειδίας θέλει να συνεργαστεί με την Καρυστιανού αλλά δεν παίρνει το μέρος της για τις αμβλώσεις

Τι ακριβώς εκπροσώπησαν οι κυβερνητικοί που πήγαν στην κηδεία της Ειρήνης;

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
beckham
LIFESTYLE

Η αμήχανη στιγμή του ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ρωτήθηκε στο Νταβός για την οικογενειακή κρίση με τον γιο του (Video)

bologna-italy
ΕΛΛΑΔΑ

Άραγε, υπάρχει ακόμα εντιμότητα;

james-webb
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Λύθηκε το μυστήριο των «μικρών κόκκινων κουκκίδων» του σύμπαντος

androulakias-345345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 27-29 Μαρτίου: Προσκλητήριο Ανδρουλάκη για διεύρυνση και τραπέζια διαλόγου με προοδευτικά κόμματα – Τι είπε για Καρυστιανού

evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ευρωκοινοβούλιο «παγώνει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 18:04
beckham
LIFESTYLE

Η αμήχανη στιγμή του ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ρωτήθηκε στο Νταβός για την οικογενειακή κρίση με τον γιο του (Video)

bologna-italy
ΕΛΛΑΔΑ

Άραγε, υπάρχει ακόμα εντιμότητα;

james-webb
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Λύθηκε το μυστήριο των «μικρών κόκκινων κουκκίδων» του σύμπαντος

1 / 3