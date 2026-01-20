search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 10:53
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 09:03

Τι ακριβώς εκπροσώπησαν οι κυβερνητικοί που πήγαν στην κηδεία της Ειρήνης;

20.01.2026 09:03
kideia_irini

Κανένας δεν κατάλαβε γιατί η κηδεία της «πριγκίπισσας» Ειρήνης χθες στο Τατόι, έγινε παρουσία δύο υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών – του Κωστή Χατζηδάκη και της Λίνας Μενδώνη. Και γιατί το φέρετρο ντύθηκε με την ελληνική σημαία.

Θεώρησε η κυβέρνηση αναγκαίο και επιβεβλημένο να εκπροσωπηθεί σε ένα τέτοιο αποχαιρετισμό; Να συμπαρασταθεί στους Γλίξμπουργκ για την απώλειά τους; Τι ακριβώς θέλησε να μας πει το Μαξίμου επ’ αυτού;

Αναγνωρίζεται μήπως υπογείως και κοινωνικώς, κάνας… θεσμός, «βασιλείας» ας πούμε; Επειδή κάνουν διάφοροι κυβερνητικοί παρέα στην Αθηναϊκή Λέσχη και όπου αλλού παρέα με τους Παύλους και τους Νικολάους στα γκαλά, πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα να το εκφράζουν αυτό και με την επίσημη πολιτική ιδιότητά τους, εκπροσωπώντας το Κράτος με αυτό τον τρόπο;

Τόσο μεγάλη τη θεωρούν τη φιλοβασιλική βάση στην Ελλάδα που δεν τολμούν να κρατηθούν;

Διαβάστε επίσης:

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

Μάχη για … τρεις: Τα δυνητικά ποσοστά των κομμάτων Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά και οι δεξαμενές τους 

Το δίλημμα του ΚΚΕ με τα μπλόκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitso tasoy new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

parking_2001_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τριπλασιάστηκε το πρόστιμο της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα

spain_train_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Απόλυτη διαφάνεια» υπόσχεται ο έκθετος Σάντσεθ – Αγωνία για τους αγνοούμενους, τριήμερο εθνικό πένθος (videos)

stefanos-konstantinidis-new
LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου – Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στην έναρξη (Video)

larisa new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ πετούσε αντικείμενα σε οχήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Megaro-Maximou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

karystianou- tsipras- kefalogianni- kikilias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Καρυστιανού και ο Τσίπρας, το τρίγωνο Μπακογιάννη – Κεφαλογιάννη – Κικίλια για το δήμο Αθήνας, το τηλεφώνημα της Ούρσουλα στον Πιερρακάκη, και το παράδοξο του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 10:53
mitso tasoy new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

parking_2001_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τριπλασιάστηκε το πρόστιμο της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα

spain_train_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Απόλυτη διαφάνεια» υπόσχεται ο έκθετος Σάντσεθ – Αγωνία για τους αγνοούμενους, τριήμερο εθνικό πένθος (videos)

1 / 3