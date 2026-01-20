Τι ακριβώς εκπροσώπησαν οι κυβερνητικοί που πήγαν στην κηδεία της Ειρήνης;

Κανένας δεν κατάλαβε γιατί η κηδεία της «πριγκίπισσας» Ειρήνης χθες στο Τατόι, έγινε παρουσία δύο υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών – του Κωστή Χατζηδάκη και της Λίνας Μενδώνη. Και γιατί το φέρετρο ντύθηκε με την ελληνική σημαία.

Θεώρησε η κυβέρνηση αναγκαίο και επιβεβλημένο να εκπροσωπηθεί σε ένα τέτοιο αποχαιρετισμό; Να συμπαρασταθεί στους Γλίξμπουργκ για την απώλειά τους; Τι ακριβώς θέλησε να μας πει το Μαξίμου επ’ αυτού;

Αναγνωρίζεται μήπως υπογείως και κοινωνικώς, κάνας… θεσμός, «βασιλείας» ας πούμε; Επειδή κάνουν διάφοροι κυβερνητικοί παρέα στην Αθηναϊκή Λέσχη και όπου αλλού παρέα με τους Παύλους και τους Νικολάους στα γκαλά, πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα να το εκφράζουν αυτό και με την επίσημη πολιτική ιδιότητά τους, εκπροσωπώντας το Κράτος με αυτό τον τρόπο;

Τόσο μεγάλη τη θεωρούν τη φιλοβασιλική βάση στην Ελλάδα που δεν τολμούν να κρατηθούν;

