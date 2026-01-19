Το δίλημμα του ΚΚΕ με τα μπλόκα

Συνήθως στις κινητοποιήσεις που το ΚΚΕ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο (όπως τώρα με τους αγρότες), επικρατεί και στρατηγική σκέψη και υπολογισμός όλων των δεδομένων, ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες τακτικές κινήσεις, που δεν θα… βγάλουν τον αγώνα οφσάιντ.

Υπό την έννοια ότι ο Περισσός έχει την εμπειρία να σταθμίζει έγκαιρα και ψύχραιμα όλα τα δεδομένα, προκειμένου να τραβάει το σχοινί ή να το αφήνει, στις κατάλληλες στιγμές.

Με τους αγρότες όμως φαίνεται ότι οι πιο εχέφρονες και έμπειροι, δεν επέβαλαν την άποψή τους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις επικράτησαν οι «οργισμένοι νέοι» αγροτοσυνδικαλιστές.

Με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει δίλημμα: Με δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης δύσκολα θα δώσει κάτι σοβαρό στους αγρότες – τα περισσότερα μέτρα τα έχει ήδη πει και το ξεκαθάρισε, ενόψει της σημερινής συνάντησης στο Μαξίμου – πρέπει να ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση και πώς των κινητοποιήσεων ή για τον τερματισμό τους.

Οι πενήντα και πλέον μέρες μπλόκων έχουν κουράσει πολλούς, η κυβέρνηση έχει ήδη υποστεί πολιτική ζημιά, οι αγρότες πήραν κάποια πράγματα από τις κινητοποιήσεις, άρα το δίλημμα δεν είναι εύκολο.

