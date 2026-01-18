Ακρίτα: Να συλλάβουν επιτέλους τον Βαρουφάκη να κοιμόμαστε μ’ ανοιχτά παράθυρα

Σκωπτική ανάρτηση για την προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του Γιάνη Βαρουφάκη έκανε η Έλενα Ακρίτα στο Facebook.

«Να συλλάβουν επιτέλους τον Βαρουφάκη να κοιμόμαστε μ’ ανοιχτά παράθυρα», έγραψε με νόημα η βουλευτής Επικρατείας, Τομεάρχης Ισότητας & Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

«Κι ενώ φραπέδες και χασάπηδες κυκλοφορούν ελεύθεροι, η ΕΛ.ΑΣ. μετά την εισαγγελική παραγγελία, εμφανίστηκε στο σπίτι του (…) για κάτι που έγινε πριν σαράντα χρόνια», πρόσθεσε, αναφερόμενη σε όσα έγιναν την Παρασκευή, μετά τα όσα είπε ο γ.γ. του ΜεΡΑ25 στο podcast της Γαίας Μερκούρη για χρήση έκσταση, πριν από 37 χρόνια.

«Αυτό δεν είναι απλώς ένα επεισόδιο αστυνομικής ακρότητας, είναι ξεκάθαρη θεσμική εκτροπή. Όταν η κρατική εξουσία στοχοποιεί έναν πολιτικό αντίπαλο του regime και χωρίς αιτιολογημένο κίνητρο φτάνει μέχρι την πόρτα του, τότε αυτό δεν αφορά μόνο τον στόχο, αφορά όλους μας».

»Κατάχρηση εξουσίας το λένε αυτό. “Σε βλέπουμε, σε παρακολουθούμε, ξέρουμε πού μένεις”. Στην Ελλάδα η αστυνομία λειτουργεί ως εργαλείο πολιτικής πίεσης και οι πρακτικές της κανονικοποιούν τον αυταρχισμό και την ανομία. Τ’ είχες Γιάνη τ’ είχα πάντα», κατέληξε.

