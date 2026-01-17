search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 15:29
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.01.2026 13:18

Η αιχμή Σαουλίδη για το πολιτικό εγχείρημα της Καρυστιανού

17.01.2026 13:18
saoulidis_new
via Facebook

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», του Αλέξη Τσίπρα στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε με ομιλία του εορτάζοντος Αντώνη Σαουλίδη, πρώην μέλους του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Η αποστροφή που κέντρισε το ενδιαφέρον από τη σύντομη παρέμβασή του ήταν όταν αναφερόταν στην ανάγκη που έχει ο προοδευτικός κόσμος για πολιτική έκφραση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Θέλουν να μιλήσουν, εξηγούσε ο Σαουλίδης για τους πολίτες, και στο σημείο εκείνο άφησε μία αιχμή που έκανε εντύπωση, καθώς έτσι «φωτογράφιζε» την τάση που έχει πάρει ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης προς το επικείμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού: Αν δεν κάνουμε μία μεγάλη προοδευτική παράταξη, αυτοί οι πολίτες δεν θα μιλήσουν σε προοδευτική κατεύθυνση, προειδοποίησε ο γνωστός δικηγόρος της Θεσσαλονίκης.

Εννοώντας προφανώς ότι το εγχείρημα της Καρυστιανού θα έχει άλλο ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα και όχι κεντροαριστερό.

Διαβάστε επίσης:

Θερμή υποδοχή για Τσίπρα, ίδιο σκηνικό η Ιθάκη

Μαρία Καρυστιανού: «Φταίω και γω για τα Τέμπη, γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας»

«Σας αγαπώ»: Ο Άδωνις, η καρδούλα και η γυναίκα που «κατέστρεψε την προπαγάνδα της αριστεράς» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Πεύκη: «Πόσα ακόμα σκάνδαλα θα “προσφέρει” η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη;»

mask
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο διεκδικεί «αθέμιτα κέρδη» 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων από OpenAI και Microsoft

aeroplano-2
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Χάθηκε αεροσκάφος από τα ραντάρ – Έρευνα για τους 11 επιβαίνοντες

xasapopoulos
MEDIA

«Κόλαφος» ο Χασαπόπουλος: «Βγαίνουν τώρα και λένε “δάσκαλο” τον Παπαδάκη, ενώ από πίσω έλεγαν τα χειρότερα»

marinakis-3434
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Αν σκεφτούν να κλείσουν ξανά τους δρόμους θα εφαρμοστεί ο νόμος» – «Τα λεφτόδεντρα ξεράθηκαν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fotilas peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη - Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 15:28
androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Πεύκη: «Πόσα ακόμα σκάνδαλα θα “προσφέρει” η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη;»

mask
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο διεκδικεί «αθέμιτα κέρδη» 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων από OpenAI και Microsoft

aeroplano-2
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Χάθηκε αεροσκάφος από τα ραντάρ – Έρευνα για τους 11 επιβαίνοντες

1 / 3