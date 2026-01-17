Η αιχμή Σαουλίδη για το πολιτικό εγχείρημα της Καρυστιανού

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», του Αλέξη Τσίπρα στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε με ομιλία του εορτάζοντος Αντώνη Σαουλίδη, πρώην μέλους του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Η αποστροφή που κέντρισε το ενδιαφέρον από τη σύντομη παρέμβασή του ήταν όταν αναφερόταν στην ανάγκη που έχει ο προοδευτικός κόσμος για πολιτική έκφραση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Θέλουν να μιλήσουν, εξηγούσε ο Σαουλίδης για τους πολίτες, και στο σημείο εκείνο άφησε μία αιχμή που έκανε εντύπωση, καθώς έτσι «φωτογράφιζε» την τάση που έχει πάρει ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης προς το επικείμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού: Αν δεν κάνουμε μία μεγάλη προοδευτική παράταξη, αυτοί οι πολίτες δεν θα μιλήσουν σε προοδευτική κατεύθυνση, προειδοποίησε ο γνωστός δικηγόρος της Θεσσαλονίκης.

Εννοώντας προφανώς ότι το εγχείρημα της Καρυστιανού θα έχει άλλο ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα και όχι κεντροαριστερό.

