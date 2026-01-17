Μαρία Καρυστιανού: «Φταίω και γω για τα Τέμπη, γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας»

Νέα αποσπάσματα από τη συνέντευξη που παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού στο περιοδικό Down Town Κύπρου, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σε αυτή, η μητέρα της Μάρθης αποκαλύπτει πως νιώθει υπεύθυνη για το δυστύχημα των Τεμπών γιατί επέτρεψε «στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας».

Γιατί νιώθετε τύψεις; Δεν φταίτε εσείς για το δυστύχημα…

Φταίω! Σαφώς και φταίω! Φταίω, γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας. Έβλεπα τα σκάνδαλα που έμεναν ατιμώρητα κι έλεγα «Έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα…». Επέτρεψα έτσι με την ανοχή μου να γίνει η χώρα μας η πιο διεφθαρμένη στην Ευρώπη. Γιατί στο τέλος της ημέρας, εμείς είμαστε που το επιτρέπουμε.

Στη συνέντευξη που θα δημοσιευθεί αύριο Κυριακή, η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως δεν όχι μόνο στο τρένο δεν μπαίνει ξανά, αλλά ούτε στο μετρό της Θεσσαλονίκης.

«Όχι από φόβο -αν και είναι επικίνδυνα- αλλά επειδή δεν το αντέχω. Ούτε μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό δεν θέλω να περνάω. Προτιμώ να κάνω έναν ολόκληρο κύκλο, προκειμένου να αποφύγω να δω τις γραμμές των τρένων», εξηγεί μεταξύ άλλων.

