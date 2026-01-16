«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη – Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

Από χυδαιότητες και διάθεση ρεβανσισμού χαρακτηρίστηκε η «γαλάζια» κοπή της πίτας στην Πάτρα, όπου κατά την εκδήλωση της δημοτικής παράταξης του Κώστα Σβόλη, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του δημάρχου της πόλης, Κώστα Πελετίδη.

O κ. Φωτήλας κατηγόρησε τον δήμαρχο για ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με πολιτιστικά έργα, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει κυβερνητικές παρεμβάσεις ως έργα της δημοτικής αρχής.

Ταυτόχρονα, απευθυνόμενος στον επικεφαλής της παράταξης, του είπε «Θα σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις, σελίδα‑σελίδα, γιατί τα ψέματα έχουν όριο».

Η απάντηση Πελετίδη

Ο δήμαρχος Πατρέων κ. Πελετίδης απέφυγε να απαντήσει σε προσωπικό τόνο σχολιάζοντας ότι:

«Δυστυχώς, ο τρόπος που μιλάει και ό,τι κάνει… δεν θέλω να πέσω σε αυτό το επίπεδο».

Ο Κώστας Πελετίδης αναφέρθηκε ακόμα σε πρόταση ύψους 350.000 ευρώ που, όπως είπε, είχε σταλεί προς τον κ. Φωτήλα για κοινή δράση του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας και του Δήμου σχετικά με την τεχνολογική αναβάθμιση των αρμάτων του Καρναβαλιού.

«Πήραμε αρνητική απάντηση. Ας απαντήσει δημόσια», είπε.

