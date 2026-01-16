Στο αρχείο η μήνυση Φάμελλου για την Ομάδα Αλήθειας – «Ουδέν μεμπτόν» υποστηρίζει η κυβέρνηση

Ουδέν μεμπτόν προέκυψε μετά τη διερεύνηση δημοσιευμάτων για πιθανή σύνδεση της ΝΔ με την Ομάδα Αλήθειας με συνέπεια η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου να τεθεί στο αρχείο.

Αυτό ανέφερε από βήματος Βουλής, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Γιώργου Καραμέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Όπως είπε, η μηνυτήρια αναφορά μέσω της οποίας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε τη διερεύνηση σχετικών δημοσιευμάτων για πιθανή σύνδεση της Νέα Δημοκρατία με την «Ομάδα Αλήθειας» και την εταιρεία Blue Skies, αξιολογήθηκε από τις εισαγγελικές αρχές, χωρίς να προκύψει ο,τιδήποτε μεμπτό.

«Αυτό που περιγράψατε θα μπορούσε να μπαίνει δίπλα ως κείμενο σε οργανισμούς που θέτουν τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις στο κράτος δικαίου», σχολίασε από την πλευρά του ο Γιώργος Καραμέρος.

«Η Δικαιοσύνη δεν είναι για να επικυρώνει τις μηνύσεις που κάνει ο πρόεδρος σας. Κρίθηκε πως δεν υπάρχει σκάνδαλο», αντέτεινε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης για να προσθέσει: «Λέτε ότι φταίει η Ομάδα Αλήθειας , αλλά στη πραγματικότητα φταίει η ανερμάτιστη πολιτική σας».

Διαβάστε επίσης

Καρυστιανού: «Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός – Στο τελευταίο τηλεφώνημα της κόρης μου μιλήσαμε γρήγορα, θα με στοιχειώνει πάντα»

O Γεραπετρίτης φτιάχνει ατζέντα ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων»

Φρεγάτα «Κίμων»: Πώς τον μεταφράζει πολιτικά η κυβέρνηση – Τρία «κέρδη» και ένας κίνδυνος