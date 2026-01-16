search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 15:33
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

16.01.2026 14:27

Στο αρχείο η μήνυση Φάμελλου για την Ομάδα Αλήθειας – «Ουδέν μεμπτόν» υποστηρίζει η κυβέρνηση

16.01.2026 14:27
famellos

Ουδέν μεμπτόν προέκυψε μετά τη διερεύνηση δημοσιευμάτων για πιθανή σύνδεση της ΝΔ με την Ομάδα Αλήθειας με συνέπεια η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου να τεθεί στο αρχείο.

Αυτό ανέφερε από βήματος Βουλής, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Γιώργου Καραμέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Όπως είπε, η μηνυτήρια αναφορά μέσω της οποίας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε τη διερεύνηση σχετικών δημοσιευμάτων για πιθανή σύνδεση της Νέα Δημοκρατία με την «Ομάδα Αλήθειας» και την εταιρεία Blue Skies, αξιολογήθηκε από τις εισαγγελικές αρχές, χωρίς να προκύψει ο,τιδήποτε μεμπτό.

«Αυτό που περιγράψατε θα μπορούσε να μπαίνει δίπλα ως κείμενο σε οργανισμούς που θέτουν τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις στο κράτος δικαίου», σχολίασε από την πλευρά του ο Γιώργος Καραμέρος.

«Η Δικαιοσύνη δεν είναι για να επικυρώνει τις μηνύσεις που κάνει ο πρόεδρος σας. Κρίθηκε πως δεν υπάρχει σκάνδαλο», αντέτεινε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης για να προσθέσει: «Λέτε ότι φταίει η Ομάδα Αλήθειας , αλλά στη πραγματικότητα φταίει η ανερμάτιστη πολιτική σας».

Διαβάστε επίσης

Καρυστιανού: «Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός – Στο τελευταίο τηλεφώνημα της κόρης μου μιλήσαμε γρήγορα, θα με στοιχειώνει πάντα»

O Γεραπετρίτης φτιάχνει ατζέντα ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων» 

Φρεγάτα «Κίμων»: Πώς τον μεταφράζει πολιτικά η κυβέρνηση – Τρία «κέρδη» και ένας κίνδυνος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
STRATIOTES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σουφλί: Με όπλα και ναρκωτικά εντόπισαν ΕΠΟΠ στον Έβρο

livanios 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος για σχολικές επιτροπές: Υπήρξαν και περιπτώσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος ακόμη και με… επένδυση σε στοιχηματικές εταιρείες

zimmer_1601_1920-1080_new
MEDIA

«Harry Potter»: Ο Hans Zimmer θα «ντύσει» μουσικά την πολυαναμενόμενη σειρά του HBO (photos)

aek11 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στους «16» της διοργάνωσης

lyriki
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής – Η Λυρική πάει σχολείο!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

aimilios-chilakis-new
LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας - Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Αδιανόητη ασέβεια από καφετζή στη Μεσσήνη για τον Γιώργο Παπαδάκη - Το ξέσπασμα του Λιάγκα (Video)

adwnis dendias tasoulas maria
ΚΑΛΧΑΣ

Ποιους 5 γενναίους υπουργούς εννοεί ο Γεωργιάδης, ο Τασούλας και το συμβούλιο του Στέμματος, οι αποχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ και η «Κάθαρση» της Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 15:32
STRATIOTES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σουφλί: Με όπλα και ναρκωτικά εντόπισαν ΕΠΟΠ στον Έβρο

livanios 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος για σχολικές επιτροπές: Υπήρξαν και περιπτώσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος ακόμη και με… επένδυση σε στοιχηματικές εταιρείες

zimmer_1601_1920-1080_new
MEDIA

«Harry Potter»: Ο Hans Zimmer θα «ντύσει» μουσικά την πολυαναμενόμενη σειρά του HBO (photos)

1 / 3