O Γεραπετρίτης φτιάχνει ατζέντα ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων» 

Επέκταση των θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο, καθώς και επέκταση των χωρικών μας υδάτων, προανήγγειλε, μεταξύ άλλων στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με το βλέμμα στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, διαμηνύοντας ότι τα θέματα κυριαρχίας θα είναι εκτός ατζέντας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη είχε υπογραμμίσει «ότι σκοπός της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν είναι να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

Οι διαβουλεύσεις Αθήνας και Άγκυρας για τη διεξαγωγή της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν και τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκονται στην τελική ευθεία, και αναζητούνται οι ημερομηνίες.

Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι δεν συζητά επί διευρυμένης ατζέντας πέραν της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, με την Άγκυρα να εντάσσει κατά την πάγια τακτική της και άλλα ζητήματα.

Η σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας ουσιαστικά είχε «παγώσει» εδώ και περίπου ένα χρόνο. Πέρσι Αθήνα και Άγκυρα αναζητούσαν κοινές ημερομηνίες χωρίς αποτέλεσμα αφενός διότι υπήρχαν εκατέρωθεν άλλες προτεραιότητες, αφετέρου διότι η Τουρκία ήταν ενοχλημένη σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους λόγω των ελληνικών πρωτοβουλιών με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα πάρκα, το ενδιαφέρον της Chevron για τα νότια της Κρήτης.

Ενόψει της επικειμενης συνάντησης ο Γιώργος Γεραπετρίτης επιχειρησε να προσδιορίσει εκ νέου την ατζέντα.

«Το Θαλάσσιο Πάρκο ΙΙ έρχεται, και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης έκανε έστω και ένα από αυτά που σας λέω; Αυτή είναι ατολμία που μας κατηγορείτε;» διερωτήθηκε απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στο πλαίσιο επερώτησης ανεξάρτητων βουλευτών για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ανέφερε πως «δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας μας. Είναι αδιαπραγμάτευτα.

Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι ουδέποτε θα υπάρξει συζήτηση για θέματα κυριαρχίας και καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας θέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύος».

Εκτίμησε ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος έχει φέρει αποτελέσματα, καθώς μειώθηκαν μεταξύ άλλων οι παραβιάσεις και οι μεταναστευτικές ροές.

Σε ότι αφορά στις τουρκικές αξιώσεις, ανέφερε πως η Ελλάδα είναι ανυποχώρητη, και πλέον έχει επιχειρήματα, μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

«Αποτελεί τον πυρήνα της δικής μας αξίωσης και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω από αυτό, καθώς κατοχυρώνουν την κυριαρχία και αποκλείουν οποιαδήποτε αξίωση της άλλης πλευράς», υποστήριξε και μίλησε για επικίνδυνο αντιπολιτευτικό οίστρο.

«Όχι μόνο έχουμε αυξήσει το διεθνές αποτύπωμα, αλλά βρισκόμαστε σε μια πραγματικά ισχυρή θέση σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, εάν θέλετε να μειώνετε τη μεγάλη ισχύ της χώρας μας, χαρακτηρίζοντάς την ως χρήσιμο ηλίθιο, αυτή είναι μια αυτοχειριακή τοποθέτηση. Να είμαστε πιο προσεκτικοί», είπε, απορρίπτοντας παράλληλα την κριτική περί «εγκατάλειψης» της Κύπρου. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών στόχος είναι στο άμεσο μέλλον να υπάρξει ακόμη μια συζήτηση στον ΟΗΕ με το πλαίσιο των συζητήσεων να είναι ένα και μόνο, στη βάση των ψηφισμάτων για διζωνική – δικοινοτική ομοσπονδία. Όσο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, υποστήριξε πως η Ελλάδα στηρίζει το έργο αμέριστα και χωρίς ενδοιασμό.

Ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε και τα περί εγκατάλειψης του διεθνούς δικαίου, λέγοντας πως η Ελλάδα παραμένει πιστή στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του. Όπως είπε, η δήλωση του πρωθυπουργού για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα υπήρξε η πιο προωθημένη από οποιονδήποτε άλλο ευρωπαίο ηγέτη.

Από το ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μάντζος υπογράμμισε πως ο μόνος ασφαλής χάρτης είναι το διεθνές δίκαιο και επανέλαβε πως η δήλωση Μητσοτάκη υπήρξε «βαθύτατα προβληματική».

Ενημέρωση για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη- Ερτογάν ζήτησε η Ρένα Δούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας παράλληλα τον Γιώργο Γεραπετρίτη να δεσμευτεί πως δεν θα συζητηθούν θέματα εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Επαναβεβαίωσε τη γραμμή για Τσίπρα και συνεργασίες ο Φάμελλος – Κριτική από Πολάκη με αιχμές για… «Ιθάκες» κι «Οξυγόνα»

Ο Ανδρουλάκης άνοιξε το παράθυρο για την έλευση Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ και η Διαμαντοπούλου προτείνει σκιώδη κυβέρνηση

«Συγγνώμη» ζήτησε ο Κυρανάκης από την Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο «εδώ δεν είναι η κουζίνα σας»