ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:28
Λουτράκι: Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ με καλάσνικοφ και βαριοπούλες –  Κουκουλοφόροι άρπαξαν 32.000 ευρώ (video)

Με βαριοπούλες και καλάσνικοφ, δύο άνδρες λήστεψαν τα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός και η αστυνομία να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Η ληστεία έγινε λίγα λεπτά πριν τις 8 το πρωί, όταν οι δύο άνδρες, κουβαλώντας καλάσνικοφ, εισέβαλαν στα ΕΛΤΑ, τη στιγμή που οι υπάλληλοι ετοιμάζονταν να βάλουν χρήματα στα ΑΤΜ.

Κατάφεραν να αρπάξουν συνολικά 32.000 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι αρχές, από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και να εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να βρουν το δρομολόγιο διαφυγής αλλά και τις κινήσεις που έκαναν πριν εισβάλουν στα ΕΛΤΑ και απειλήσουν τους υπαλλήλους με τον βαρύ οπλισμό.

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους – Μεταφέρθηκε στο 401 το θύμα της επίθεσης

Το οικογενειακό SUV της Leapmotor που έχει ίδια ιπποδύναμη με Lamborghini Huracan

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

Οι εκτιμήσεις πίσω από τον θάνατο του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

