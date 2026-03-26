Λουτράκι: Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ με καλάσνικοφ και βαριοπούλες –  Κουκουλοφόροι άρπαξαν 32.000 ευρώ (video)

Με βαριοπούλες και καλάσνικοφ, δύο άνδρες λήστεψαν τα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός και η αστυνομία να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Η ληστεία έγινε λίγα λεπτά πριν τις 8 το πρωί, όταν οι δύο άνδρες, κουβαλώντας καλάσνικοφ, εισέβαλαν στα ΕΛΤΑ, τη στιγμή που οι υπάλληλοι ετοιμάζονταν να βάλουν χρήματα στα ΑΤΜ.

Κατάφεραν να αρπάξουν συνολικά 32.000 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι αρχές, από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και να εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να βρουν το δρομολόγιο διαφυγής αλλά και τις κινήσεις που έκαναν πριν εισβάλουν στα ΕΛΤΑ και απειλήσουν τους υπαλλήλους με τον βαρύ οπλισμό.

