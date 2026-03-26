Άγιος Παντελεήμονας: Άγριος καβγάς μέσα σε κατάστημα – Σε σοβαρή κατάσταση 58χρονος, μία σύλληψη (video)

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.

Η συμπλοκή έγινε στις 22:20 σε κατάστημα επί της Μιχαήλ Βόδα 219, όταν κάτω από αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο ένας 58χρονος και ένας 48χρονος άρχισαν να λογομαχούν και πιάστηκαν στα χέρια.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε σοβαρά ο 58χρονος , ο οποίος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Η αστυνομία αμέσως εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη και λίγη ώρα μετά συνέλαβε τον 46χρονο.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

