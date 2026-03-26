Αναστάτωση στην Πεύκη: Το πρωί από κλιμάκιο του Στρατού η εξουδετέρωση της οβίδας που εντόπισαν παιδιά

Το πρωί αναμένεται η εξουδετέρωση της οβίδας -που ανακάλυψαν παιδιά- στην Πεύκη, από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού.

Το απόγευμα της Τετάρτης σήμανε συναγερμός στην Πεύκη, όταν σε αναγειρόμενη οικοδομή εντοπίστηκε μια οβίδα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι αρχές κινητοποιήθηκαν τάχιστα λόγω του υψηλού κινδύνου που εγκυμονούσε το εύρημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η οβίδα εντοπίστηκε από παιδιά που έπαιζαν κοντά στο σημείο. Αρχικά οι γονείς τους δεν πίστευαν όσα τους ανέφεραν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να τη μεταφέρουν στα χέρια για να την δείξουν.

Η αστυνομία προχώρησε σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δημοκρατίας, από το ύψος της Σαλαμίνος, και απαγορεύει στους κατοίκους να πλησιάσουν ή να μετακινήσουν τα οχήματά τους που βρίσκονται στην περιοχή.

Τα παιδιά έδειξαν την οβίδα στους γονείς τους οι οποίοι δεν τα πίστευαν

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τις στιγμές ανησυχίας: «Γύρω στις πέντε το απόγευμα τα παιδιά βρήκαν μια οβίδα περίπου εκατό μέτρα πιο κάτω σε ένα χωράφι. Αρχικά οι γονείς δεν τα πίστεψαν και τα παιδιά την έφεραν εδώ για να τους τη δείξουν. Ήταν θαμμένη στο έδαφος και η ανησυχία ήταν μεγάλη. Από εκεί περνάω καθημερινά, τρόμαξα».

Οι αρχές υπενθυμίζουν πως οποιοδήποτε παλιό πυρομαχικό μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και η μετακίνησή του πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικούς.

Διαβάστε επίσης

