Πεύκη: Εντοπίστηκε οβίδα – Κλειστός δρόμος

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς εντοπίστηκε μία οβίδα σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην Πεύκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυκλοφορία στην οδό Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Σαλαμίνος έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της Αστυνομίας.

Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός μέχρι να πάει ο στρατός να την παραλάβει.

