Βίντεο ντοκουμέντο από άγρια συμπλοκή μαθητών στην Κυψέλη

Τέσσερις μαθητές συνεπλάκησαν στη μέση του δρόμου στην Κυψέλη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το Star φαίνεται ο ένας μαθητής να είναι πεσμένος στην άσφαλτο και να τον κλωτσούν δύο άλλοι νεαροί.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συμπλοκή εντάσσεται σε μία «βεντέτα» που υπάρχει εδώ και χρόνια μεταξύ μαθητών του Γκύζη και της Κυψέλης.

Ευτυχώς, παρενέβησαν περαστικοί και τους χώρισαν.

Διαβάστε επίσης

