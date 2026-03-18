Ένας διαφορετικός γάμος στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με παρανυφάκια τους… 20 μαθητές της! (video)

Ένας ξεχωριστός γάμος έγινε στις 26 Δεκεμβρίου 2025 στον ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κομοτηνή, καθώς η νηπιαγωγός και νύφη επέλεξε για παρανυφάκια 20 παιδάκια από την τάξη της.

Λίγους μήνες μετά τον ξεχωριστό της γάμο η νηπιαγωγός, Ιωάννα Βουρνούκα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το απόγευμα της Τρίτης (17/3) τόνισε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν «ιδέα των παιδιών».

Η εκπαιδευτικός σημείωσε πως όταν «τους ανέφερα ότι τα Χριστούγεννα θα γίνει ο γάμος μου και θα λείψω μερικές μέρες από το σχολείο, εκείνα είπαν “κυρία θέλουμε να κρατήσουμε το νυφικό, θέλουμε να έρθουμε και εμείς”».

«Ήταν μία πάρα πολύ όμορφη ιδέα, επικοινώνησα με όλες τις οικογένειες, τους άρεσε η ιδέα και ενθουσιάστηκαν», τόνισε.

«Τα παιδάκια ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμα και δεν το περίμενα. Ήταν τόση η χαρά τους και η θετική τους ενέργεια, πήγαν όλα πάρα πολύ ωραία, δεν μπορώ να πω ότι έγινε κάτι παράξενο», υπογράμμισε η κ. Βουρνούκα.

Η νηπιαγωγός επεσήμανε πως «όταν βγήκα από την εκκλησία και τους δώσαμε το οκ, είπαν όλοι μαζί αυθόρμητα, “κυρία, κυρία να πιάσουμε το νυφικό”».

«Είμαστε μία πολυπολιτισμική πόλη, μία πολυπολιτισμική τάξη. Ήταν ένα άνοιγμα σε όλες τις οικογένειες και στις θρησκευτικές κοινότητες που υπάρχουν εδώ. Εγώ και ο σύζυγός μου έχουμε μία αγκαλιά για όλα τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το xronos.gr, η νηπιαγωγός εργάζεται περίπου 11 με 12 χρόνια και κάθε χρόνο διαμορφώνει πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

«Είναι κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής μου, δεν γινόταν να λείπουν από αυτή τη σημαντική μας στιγμή», τόνισε.

Ο σύζυγός της γνώριζε την αδυναμία της νύφης στα παιδιά και υποστήριξε με χαρά την πρωτοβουλία της. «Τα χαμόγελα, η χαρά και ο ενθουσιασμός των παιδιών έκαναν ακόμα πιο ξεχωριστό το κλίμα».

Διαβάστε επίσης:

