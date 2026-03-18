search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 16:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ένας διαφορετικός γάμος στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με παρανυφάκια τους… 20 μαθητές της! (video)

Ένας ξεχωριστός γάμος έγινε στις 26 Δεκεμβρίου 2025 στον ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κομοτηνή, καθώς η νηπιαγωγός και νύφη επέλεξε για παρανυφάκια 20 παιδάκια από την τάξη της.

Λίγους μήνες μετά τον ξεχωριστό της γάμο η νηπιαγωγός, Ιωάννα Βουρνούκα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το απόγευμα της Τρίτης (17/3) τόνισε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν «ιδέα των παιδιών».

Η εκπαιδευτικός σημείωσε πως όταν «τους ανέφερα ότι τα Χριστούγεννα θα γίνει ο γάμος μου και θα λείψω μερικές μέρες από το σχολείο, εκείνα είπαν “κυρία θέλουμε να κρατήσουμε το νυφικό, θέλουμε να έρθουμε και εμείς”».

«Ήταν μία πάρα πολύ όμορφη ιδέα, επικοινώνησα με όλες τις οικογένειες, τους άρεσε η ιδέα και ενθουσιάστηκαν», τόνισε.

«Τα παιδάκια ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμα και δεν το περίμενα. Ήταν τόση η χαρά τους και η θετική τους ενέργεια, πήγαν όλα πάρα πολύ ωραία, δεν μπορώ να πω ότι έγινε κάτι παράξενο», υπογράμμισε η κ. Βουρνούκα.

Η νηπιαγωγός επεσήμανε πως «όταν βγήκα από την εκκλησία και τους δώσαμε το οκ, είπαν όλοι μαζί αυθόρμητα, “κυρία, κυρία να πιάσουμε το νυφικό”».

«Είμαστε μία πολυπολιτισμική πόλη, μία πολυπολιτισμική τάξη. Ήταν ένα άνοιγμα σε όλες τις οικογένειες και στις θρησκευτικές κοινότητες που υπάρχουν εδώ. Εγώ και ο σύζυγός μου έχουμε μία αγκαλιά για όλα τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το xronos.gr, η νηπιαγωγός εργάζεται περίπου 11 με 12 χρόνια και κάθε χρόνο διαμορφώνει πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

«Είναι κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής μου, δεν γινόταν να λείπουν από αυτή τη σημαντική μας στιγμή», τόνισε.

Ο σύζυγός της γνώριζε την αδυναμία της νύφης στα παιδιά και υποστήριξε με χαρά την πρωτοβουλία της. «Τα χαμόγελα, η χαρά και ο ενθουσιασμός των παιδιών έκαναν ακόμα πιο ξεχωριστό το κλίμα».

Διαβάστε επίσης:

Ζάκυνθος: Πέθανε ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο (video)

Τέμπη: Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών για την έναρξη της δίκης στη Λάρισα – «Να βρεθούμε ξανά μαζί…»

Ηράκλειο: Αισιόδοξα μηνύματα για τις αδερφές που είχαν προσβληθεί από μηνιγγίτιδα – Aποσωληνώθηκαν και οι δύο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Μηδενική ανοχή στην πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανηλίκους»

ADVERTORIAL

Data Center για τις ΑΙ ανάγκες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα από την COSMOTE TELEKOM

LIFESTYLE

Σε… κινηματογραφικό στούντιο του Χόλιγουντ έχει μετατραπεί η Ελλάδα – Στην Αθήνα οι Κίλιαν Μέρφι και Ντάνιελ Κρεγκ

ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από άγρια συμπλοκή μαθητών στην Κυψέλη

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινή κλιμάκωση βάζει νέα φωτιά στον Κόλπο, εντολές εκκένωσης για ενεργειακές εγκαταστάσεις από τους Φρουρούς – Ο Τραμπ απειλεί με αποχώρηση από Ορμούζ – Live οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Νεκρός και ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ που σφυροκοπά τη Βηρυτό - Live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3