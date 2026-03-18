Ηράκλειο: Αισιόδοξα μηνύματα για τις αδερφές που είχαν προσβληθεί από μηνιγγίτιδα – Aποσωληνώθηκαν και οι δύο

Νικήτριες φαίνεται ότι βγαίνουν οι δύο αδερφές στο Ηράκλειο Κρήτης, οι οποίες προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο.

Η υγεία των δύο νεαρών κοριτσιών, τα οποία χρειάστηκε να νοσηλευτούν λόγω έλλειψης κλινών εκτός νομού, στις ΜΕΘ των νοσοκομείων Αγίου Νικολάου και Χανίων, βελτιώνεται μέρα με τη μέρα.

Σύμφωνα με το cretalive, η μικρότερη αδερφή, η 22χρονη που νοσηλεύτηκε στον Άγιο Νικόλαο, βγήκε από τη ΜΕΘ πριν δύο ημέρες και πλέον νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη αδερφή, η 26χρονη – της οποίας η υγεία είχε επιδεινωθεί ραγδαία και ήταν σε πιο δύσκολη κατάσταση – παρέμενε στη ΜΕΘ, αλλά έχει αποσωληνωθεί από τη Δευτέρα (16/3).

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεαρή αναμένεται να βγει τις επόμενες ώρες από τη Μονάδα, ώστε να συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κλινική του ιδρύματος.

