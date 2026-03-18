ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 12:09
18.03.2026 11:39

Ηράκλειο: Αισιόδοξα μηνύματα για τις αδερφές που είχαν προσβληθεί από μηνιγγίτιδα – Aποσωληνώθηκαν και οι δύο

18.03.2026 11:39
Νικήτριες φαίνεται ότι βγαίνουν οι δύο αδερφές στο Ηράκλειο Κρήτης, οι οποίες προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο.

Η υγεία των δύο νεαρών κοριτσιών, τα οποία χρειάστηκε να νοσηλευτούν λόγω έλλειψης κλινών εκτός νομού, στις ΜΕΘ των νοσοκομείων Αγίου Νικολάου και Χανίων, βελτιώνεται μέρα με τη μέρα.

Σύμφωνα με το cretalive, η μικρότερη αδερφή, η 22χρονη που νοσηλεύτηκε στον Άγιο Νικόλαο, βγήκε από τη ΜΕΘ πριν δύο ημέρες και πλέον νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη αδερφή, η 26χρονη – της οποίας η υγεία είχε επιδεινωθεί ραγδαία και ήταν σε πιο δύσκολη κατάσταση – παρέμενε στη ΜΕΘ, αλλά έχει αποσωληνωθεί από τη Δευτέρα (16/3).

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεαρή αναμένεται να βγει τις επόμενες ώρες από τη Μονάδα, ώστε να συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κλινική του ιδρύματος.

Σοκ στη Βέροια: 24χρονη βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πιλοτή – Ξυλοδαρμό «βλέπουν» οι αρχές, νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Ανήλικοι λήστεψαν 15χρονο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τρεις συλλήψεις

Λέσβος: Κλείνουν επ’ αόριστον τα πρατήρια καυσίμων – «Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο βιωσιμότητας»

LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα πέντε best-seller μοντέλα για τον Φεβρουάριο 2026 στην Ελλάδα

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Γιατί η δολοφονία Λαριτζανί μπορεί να παρατείνει τη σύγκρουση – Ανάλυση του CNN

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Ισοπεδώνει τη Βηρυτό το Τελ Αβίβ, νεκρός και ο ιρανός υπουργός Πληροφοριών σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ - Live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 12:09
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

1 / 3