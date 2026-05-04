ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:22
Χαρά Μάλεση

04.05.2026 06:30

Καιρός: Μετά την ιστορικά ψυχρή είσοδο του Μάη… η Άνοιξη επανέρχεται στις «εργοστασιακές» της ρυθμίσεις!

Η Πρωτομαγιά παραδοσιακά αποτελεί για την Ελλάδα το σύμβολο της οριστικής επικράτησης της άνοιξης, την ημέρα των ανθοστολισμένων στεφανιών και της πρώτης αίσθησης του καλοκαιριού.

Φέτος όμως, η φύση είχε άλλα σχέδια: αντί να πλέκουμε στεφάνια στους αγρούς, βρεθήκαμε να φτιάχνουμε χιονάνθρωπους στα ορεινά και να ανάβουμε ξανά σόμπες και καλοριφέρ, καθώς τα βαριά μπουφάν και τα παπλώματα «ξεθάφτηκαν» εσπευσμένα από τις ντουλάπες. Αυτό που συνέβη αυτό το πρώτο τριήμερο του Μαΐου, από την 1η έως την 3η Μαΐου 2026, ειδικά στην Αθήνα, είναι ιστορικά πρωτοφανές για τα δεδομένα του 21ου αιώνα και εξαιρετικά σπάνιο για τα χρονικά των καταγραφών. Πρόκειται για μια από εκείνες τις περιπτώσεις που η στατιστική των 125 ετών «σπάει» μπροστά στα μάτια μας, μετατρέποντας την καρδιά της άνοιξης σε ένα σκηνικό που θυμίζει βαρυχειμωνιά — και έτσι εμείς γίναμε μέρος της ιστορίας!

Μετά από αυτή την ιστορικά ψυχρή είσοδο του μήνα, ο καιρός αποφάσισε επιτέλους να κάνει το απαραίτητο «reboot». Από σήμερα, η άνοιξη επανέρχεται στις γνώριμες ρυθμίσεις της με αίθριο ουρανό, λίγες νεφώσεις και μια αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Αν και η ημέρα ξεκίνησε με βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τα φαινόμενα αυτά σταδιακά υποχωρούν. Στην υπόλοιπη χώρα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, με εξαίρεση κάποιες παροδικές νεφώσεις στο Αιγαίο, τη Θράκη και την Πελοπόννησο, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιες ψιχάλες στα ορεινά τμήματα της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση, αν και το Αιγαίο επιμένει με βοριάδες έως 7 μποφόρ, ενώ στην περιοχή των Δωδεκανήσων διατηρούνται προσωρινά τα 8άρια πριν εξασθενήσουν όσο περνά η μέρα. Στα δυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία βρίσκεται πλέον σε ραγδαία άνοδο, φτάνοντας τους 20 με 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο ο υδράργυρος θα συγκρατηθεί στους 17 με 19 βαθμούς λόγω των βοριάδων.

Στην Αττική ο καιρός είναι καλός και αίθριος με ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις να αναπτύσσονται κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό είναι καθαρά ανοιξιάτικο με ηλιοφάνεια, εξασθενημένους ανέμους και το θερμόμετρο να δείχνει έως και 20 βαθμούς.

Για τη συνέχεια, η άνοιξη αναμένεται να ξεδιπλωθεί σε όλο της το μεγαλείο, με σταδιακή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας που τις επόμενες ημέρες θα μας οδηγήσει σε τοπικά 28άρια, επαναφέροντας τη ζέστη που τόσο μας έλειψε αυτό το παράξενο τριήμερο.

