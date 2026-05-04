ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:27
Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για κάποιες (βραδινές) ώρες σε ισχύ στη Γραμμή 2 του Μετρό τη Δευτέρα λόγω εργασιών για αντικατάσταση σιδηροτροχιών και εγκατάσταση δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στο τμήμα «Αττική – Πανεπιστήμιο» οι σταθμοί στη Γραμμή 2 Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την λήξη κυκλοφορίας.

Όμως, οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ).

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του μετρό, τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών:

από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,
από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,
από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,
από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,
από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:36,
από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:38,
από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41,
από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:43,
από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:44,
από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:46,
από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:47 και
από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:49.
Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα από την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ18 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», η οποία δεν θα διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια και Αττική.

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:
Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος:

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση) και «ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «ΠΕΡΟΚΕ» (υπάρχουσα στάση), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση).

