Κέρκυρα: Κινητοποίηση στην Κέρκυρα για δύο περιπατητές που χάθηκαν

Συναγερμός στην Κέρκυρα για δύο περιπατητές από την Ελλάδα που έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στην περιοχή του Παντοκράτορα.

Οι περιπατητές είχαν από την πρώτη στιγμή επικοινωνία με τους διασώστες. Aμέσως κινητοποιήθηκαν οχήματα της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ ΠΣ που έκανε χρήση drone.

Αφού εντοπίστηκαν και προσεγγίστηκαν, οι περιπατητές μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, λίγο μετά τις 17:30 σήμερα.

Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Άνδρας πυροβόλησε φίλο του σε νεκροταφείο – Τον πέτυχε στο πόδι, πήδηξε από φράχτη να γλιτώσει το θύμα

Σέρρες: Αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας με δύο κρατούμενους νεκρούς – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: Συνελήφθη ο μεθυσμένος 30χρονος – Βρέθηκαν σουγιάς και taser μαζί με τα διαρρηκτικά εργαλεία στο σπίτι του