ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:27
04.05.2026 07:59

ΝΔ: Κλίνει προς το «όχι» για προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Θυμάστε την τελευταία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Εκείνη που, εκτός των βουλευτών, περιλάμβανε και τα ονόματα ενός πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης (του Σπήλιου Λιβανού) και μιας πρώην υφυπουργού (της Φωτεινής Αραμπατζή);

Ε, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και παρά το γεγονός ότι οι δύο πρώην υπουργοί έχουν ταχθεί υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεσή τους, στη ΝΔ έχουν αποφασίσει να καταψηφίσουν το σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης – οπότε προανακριτική γιοκ.

Βέβαια, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι το σενάριο αυτό έχει αρχίσει να συζητιέται τις τελευταίες ώρες. Μέχρι εκείνο το σημείο, η επικρατέστερη εκδοχή ήταν η «γαλάζια» παράταξη να πει «ναι» στην προανακριτική και μετά να ακολουθηθεί τακτική «Τριαντόπουλου», δηλαδή, fast track παραπομπή των δύο στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Ωστόσο, μετά τις έντονες αντιδράσεις στην Κ.Ο. της ΝΔ για τις μαζικές άρσεις ασυλίας «γαλάζιων» βουλευτών, φαίνεται ότι προτιμάται η κυβέρνηση να κατηγορείται από την αντιπολίτευση για συγκάλυψη, παρά ο κίνδυνος κάποιας… ανταρσίας.

