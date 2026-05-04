search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 07:47

Δυτική Όχθη: Ένας 26χρονος νεκρός και τέσσερις τραυματίες από ισραηλινά πυρά

04.05.2026 07:47
ditiki_oxthi_new
φωτογραφία αρχείου

Ένας 26χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού στην πόλη Νάμπλους στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το θύμα ονομαζόταν Νάγεφ Φίρας Ζιάντ Σαμάρο και τόσο αυτό όσο και οι τέσσερις τραυματίες χτυπήθηκαν από σφαίρες, κατά την ίδια πηγή.

Αυτόπτες μάρτυρες επιτόπου ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν έφοδο σε συνοικίες της πόλης αυτής, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, ερευνώντας καταστήματα, προτού αποχωρήσουν για λίγη ώρα κι επιστρέψουν.

Οι συγκρούσεις άρχισαν όταν μερικοί νεαροί πέταξαν πέτρες εναντίον οχημάτων ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι στρατιωτικοί αντέδρασαν εκτοξεύοντας αρχικά δακρυγόνα και κατόπιν ανοίγοντας πυρ με πραγματικές σφαίρες.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε σε ανακοινωθέν του ότι ξέσπασε «βίαιη σύγκρουση» κατά τη διάρκεια επιχείρησης που χαρακτήρισε «αντιτρομοκρατική».

«Αρκετοί τρομοκράτες πέταξαν πέτρες προς την κατεύθυνση των στρατιωτικών, εγείροντας απειλή» και «οι στρατιωτικοί αντέδρασαν κάνοντας χρήση μέσων αντιμετώπισης ταραχών και κατόπιν ανοίγοντας πυρ εναντίον των τρομοκρατών για να τερματίσουν την απειλή και να διαλύσουν τη συγκέντρωση», πάντα κατά το ανακοινωθέν.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν έδωσε σαφή απολογισμό, επιβεβαίωσε πάντως ότι διαπιστώθηκε πως «χτυπήθηκαν» παριστάμενοι.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967, ήδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο για χρόνια, εξερράγη από τον Οκτώβριο του 2023.

Τουλάχιστον 1.069 Παλαιστίνιοι, οι περισσότεροι άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή ισραηλινούς εποίκους έκτοτε, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη στις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 46 άνθρωποι, τόσο στρατιωτικοί όσο και πολίτες, έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ή σε παλαιστινιακές επιθέσεις.

Διαβάστε επίσης:

HΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος της United χτυπά φορτηγό και στύλο φωτισμού πριν την προσγείωση στο Νιούαρκ (videos)

Nέα Υόρκη: Ο πρώην δήμαρχος Ρούντι Τζουλιάνι, νοσηλεύεται σε «κρίσιμη» κατάσταση

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό στα Στενά του Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία – Η αντίδραση της Τεχεράνης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Audio Visual
BUSINESS

Audio Visual: Αύξηση πωλήσεων αλλά επιστροφή σε ζημιές εν μέσω στρατηγικού μετασχηματισμού δραστηριοτήτων

Επεισόδια στις φυλακές Αυλώνα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Νιγρίτας: Έντεκα συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς κρατούμενους (video)

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πούτιν, Τραμπ και ΝΑΤΟ, το γεωπολιτικό παζλ που τρομάζει την Ευρώπη

xrimatistirio-234
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ρεκόρ επιδόσεων για τους ισχυρούς και πιέσεις για τους υπόλοιπους σε μια αγορά δύο ταχυτήτων

shoygu_putin_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Συναγερμός στη Μόσχα – Σε… κλοιό ασφαλείας ο Πούτιν μετά τη δολοφονία Ρώσων στρατηγών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

paschalis-new
LIFESTYLE

Πασχάλης για Eurovision 2026: «Το τραγούδι του Akyla δεν θα το ψηφίσουν οι επιτροπές» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:25
Audio Visual
BUSINESS

Audio Visual: Αύξηση πωλήσεων αλλά επιστροφή σε ζημιές εν μέσω στρατηγικού μετασχηματισμού δραστηριοτήτων

Επεισόδια στις φυλακές Αυλώνα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Νιγρίτας: Έντεκα συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς κρατούμενους (video)

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πούτιν, Τραμπ και ΝΑΤΟ, το γεωπολιτικό παζλ που τρομάζει την Ευρώπη

1 / 3